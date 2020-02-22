Губернатор Псковской области вручил награды военнослужащим и ветеранам в честь Дня защитника Отечества

В Приказной палате Псковского кремля в субботу, 22 февраля, губернатор Михаил Ведерников провел торжественный прием в честь Дня защитника Отечества.

«Год памяти и славы особенно ярко показывает, насколько важную роль всегда играла Псковская земля, ее люди в защите русских рубежей государственности. От седой древности и до наших дней псковские воины всегда отличались мужеством, стойкостью и верностью долгу. В этом году мы ещё не раз об этом вспомним вместе со всей страной», — отметил Глава региона.

Через несколько дней вся страна будет вспоминать подвиг 6-й парашютно-десантной роты. Псков активно готовится в этой важной дате. «Это подлинные герои современности, которые отдали свои жизни в неравном бою, защищая нашу Родину от бандитов и террористов», — подчеркнул глава региона.

Одним из Дней воинской славы Российской Федерации стала победа дружины Александра Невского в Ледовом Побоище. В апреле регион встретит 778-ю годовщину этого события. А в мае в Псковской области пройдут масштабные мероприятия в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Михаил Ведерников подчеркнул, что Знамя Победы родилось на Псковской земле во время боев за поселок Идрица.

Обращаясь к воинам Псковского гарнизона, Михаил Ведерников подчеркнул, что все они являются достойными продолжателями славной истории своей страны и сегодня вносят важный вклад в воинскую славу Псковской области и всей России. «Благодарю вас за службу и нелегкий ратный труд во имя своей малой Родины и во имя России. Желаю новых успехов, счастья, здоровья и благополучия вам, вашим родным и близким. Всем также хочу пожелать мирного неба над головой», — сказал губернатор.

Губернатор вручил награды жителям региона, которые внесли особый вклад в обеспечение обороноспособности России, сохранение исторической правды о подвиге советских солдат, а также отстаивали право свободно жить на своей земле в годы Великой Отечественной войны. Медаль «За заслуги перед Псковской областью» получил главный редактор книги «Солдаты Победы» Николай Никитенко. Памятные юбилейные награды в честь 75-летия Великой Победы были вручены Федору Золотареву, Георгию Давыдову, Кларе Крыловой, Александру Осекину, Василию Усенко, Виктору Федорову. Государственными наградами и также ценными подарками были награждены военнослужащие Псковского гарнизона.

«Ровно 75 лет назад наш народ совершил подвиг и разгромил фашистов. Мало нас осталось тех, кто видели немецкие самолёты, пережили голод, лишения, теряли близких. Мы много работали, и теперь мы не чувствуем себя оставленными, чувствуем поддержку Родины, как со стороны Президента России Владимира Путина, так и Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. У нас ещё есть порох в пороховницах, пока живы, мы будем воспитывать молодежь, которая позже займет наше место», — отметил в ответном слове ветеран Виктор Федотов.