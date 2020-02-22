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Общество / Важная дата

«Псковская правда» опубликовала фоторепортаж, как Псков отмечает День защитника Отечества

22 февраля 2020 года, 16:09

В субботу, 22 февраля, Псков отмечает День защитника Отечества. На параде присутствовал фотограф «Псковской правды», фоторепортаж можно посмотреть здесь.

«Псковская правда» опубликовала фоторепортаж, как Псков отмечает День защитника Отечества
На набережной реки Великой проходил показ образцов вооружения и военной техники ВДВ.
Фото Андрея Степанова

Начался праздник с возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата. На набережной реки Великой проходил показ образцов вооружения и военной техники ВДВ, построение войск Псковского гарнизона и показательные выступления десантников.

«Псковская правда» опубликовала фоторепортаж, как Псков отмечает День защитника Отечества
Выступления военных всегда с нетерпением ждут дети.
Фото Андрея Степанова

В Великих Луках 22 февраля тоже прошел торжественный митинг, местные жители и военные возложили цветы к воинскому захоронению.

А в пятницу, 21 февраля, в Псковской области вспоминали и чествовали подвиг элитного подразделения спецназа Псковского гарнизона, погибшего в 2000 году в бою под Харсеноем. 

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