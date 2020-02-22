«Псковская правда» опубликовала фоторепортаж, как Псков отмечает День защитника Отечества

В субботу, 22 февраля, Псков отмечает День защитника Отечества. На параде присутствовал фотограф «Псковской правды», фоторепортаж можно посмотреть здесь .

Начался праздник с возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата. На набережной реки Великой проходил показ образцов вооружения и военной техники ВДВ, построение войск Псковского гарнизона и показательные выступления десантников.

В Великих Луках 22 февраля тоже прошел торжественный митинг, местные жители и военные возложили цветы к воинскому захоронению.

А в пятницу, 21 февраля, в Псковской области вспоминали и чествовали подвиг элитного подразделения спецназа Псковского гарнизона, погибшего в 2000 году в бою под Харсеноем.