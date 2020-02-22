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Происшествия / Правосудие

В Красногородске вор-рецидивист обворовал соседа и получил три года колонии

22 февраля 2020 года, 14:01

Прокуратура района поддержала гособвинение в отношении местного жителя, который обвинялся в краже с незаконным проникновением в жилище.

Как сообщили «Псковской правде» в прокуратуре Красногородского района, обвиняемый мужчина воспользовался отсутствием хозяев и через веранду забрался в дом своего соседа, откуда похитил несколько предметов, чтобы продать, а на полученный деньги купить алкоголь. Однако обстоятельства дела пошли не в пользу мужчины, и вскоре правоохранительные органы выявили преступника.

Судебное следствие установило, что раньше житель района уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи, однако выводов для себя сделать так и не смог, решив избрать путь рецидивиста.

Свою вину он полностью признал и раскаялся, однако это не спасло его от справедливого наказания. Суд назначил мужчине три года колонии строгого режима. Приговор не был обжалован и вступил в силу.

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