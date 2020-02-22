В Псковской области на обустройство 27 переходов возле школ потратят 13 миллионов рублей

В 2020 году на региональных дорогах Псковской области обустроят 27 пешеходных переходов вблизи школ. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, переходы обустроят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», цена контракта, по которому будет работать подрядчик – 13 миллионов рублей.

За эти деньги на пешеходных переходах будет установлено 54 светофора на солнечных батареях – по два на каждый переход, 2,5 тысячи метров пешеходных ограждений, 108 дорожных знаков «Пешеходный переход». Срок выполнения работ - до 31 августа.

В Красногородском районе появится два пешеходных перехода на автодорогах «Красногородск – Мозули» и «Красногородск – Залужье».

В Опочецком районе обустроят три пешеходных перехода: два - на автодороге «Новоржев – Опочка», еще один - на дороге «Опочка - Красногородск - граница с Латвийской Республикой». Также вдоль дороги «Опочка – М20» на километре 407+672 установят пешеходное ограждение.

В Псковском районе оборудуют два пешеходных перехода на автомобильной дороге «Псков - Писковичи – Муровицы».

Еще два перехода появятся в Плюсском районе на дороге «Заполье – Гдов» (Добручи) и на 20-ом км этой автодороги.

В Дедовичском районе безопасный пешеходный переход обустроят на дороге «Дедовичи - Алексино». В Новоржевском районе – на дороге «Пушкинские Горы - Локня». А в Палкинском районе – на автодороге «Старый Изборск - Палкино – Остров».