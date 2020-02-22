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Общество / Закон

В Дно 28 февраля жители могут попасть на прием к зампрокурора Псковской области

22 февраля 2020 года, 12:34

В городе Дно в пятницу, 28 февраля, с 11.00 будет работать мобильная приемная прокурора области в здании прокуратуры района на улице Космонавтов, 84А. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, принимать и рассматривать вопросы местных жителей будет первый заместитель прокурора области Виктор Тепляков, а также руководители структурных подразделений областной прокуратуры.

Записаться на прием можно по телефону прокуратуры Дновского района 8(81135) 2-52-24 или по телефону прокуратуры области 8 (8112) 69-83-34.

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