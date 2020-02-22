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Общество / Важная дата

Великолучане провели митинг в честь Дня защитника Отечества

22 февраля 2020 года, 12:22

В Великих Луках в субботу, 22 февраля, жители возложили цветы к воинскому захоронению и провели митинг «Защитникам Отечества — слава!» у Вечного огня.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе партии «Единая Россия», вместе с жителями чествовать солдат и защитников Отечества собрались члены партии, военнослужащие, ветераны, дети и руководство муниципалитета.

«На Аллее Героев мы встречаем День защитника Отечества – праздник, который символизирует патриотизм, героизм и силу духа российских солдат и офицеров, — сказал первый заместитель главы города, секретарь Великолукского отделения Партии «Единая Россия» Сергей Гусев. — Сегодня мы чествуем тех, кто преданно служит Родине, кто надежно защищает интересы нашей страны, обеспечивая её уверенное развитие своим ратным и гражданским трудом».

Великолучане провели митинг в честь Дня защитника Отечества
Великолучане провели митинг в честь Дня защитника Отечества.
Фото Андрея Степанова

Глава администрации Любовь Романова выразила слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, защитникам Великих Лук, воинам-участникам боевых действий в «горячих точках» и локальных военных конфликтах, а также всем великолучанам, которые сегодня несут нелегкую службу по обороне рубежей нашей Родины.

А председатель городского совета ветеранов, Почетный гражданин города Валентин Афанасьев отметил: «Вы всегда должны помнить, что на мощи наших вооруженных сил держится мир на российской земле. Мы верим, что молодые ребята продолжат славные традиции наших предков и будут всегда готовы к защите родного края».

После минуты молчания возложили гирлянду Воинской славы и цветы к Вечному Огню в память о павших защитниках Отечества.

Напомним, что в Пскове также День защитника Отечества отпразднуют 22 февраля – когда будет проходить парад и праздничные концерты, можно посмотреть здесь.

А в пятницу, 21 февраля, в Псковской области вспоминали и чествовали подвиг элитного подразделения спецназа Псковского гарнизона, погибшего в 2000 году в бою под Харсеноем. 

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