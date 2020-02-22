Псевдосотрудники банка продолжают оставлять псковичей без денег

В это раз жители Великих Лук и Псковского района не досчитались денег на своих банковских картах.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 29-летней жительнице Псковского района позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Он рассказал, что с банковской карты женщины злоумышленники пытаются снять деньги. И под предлогом предотвращения их транзакции обманом снял с карты женщины семь тысяч рублей. Потерпевшая обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело.

А в Великих Луках в полицию обратился 44-летний горожанин, который сообщил, что с его банковской карты было похищено более десяти тысяч рублей. Обстоятельства произошедшего выясняются.