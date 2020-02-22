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Общество / Здоровье

Вера Емельянова: Наша задача — снизить смертность от злокачественных новообразований в регионе

22 февраля 2020 года, 11:02

В Пскове 21 февраля прошло заседание после проверки качества оказания помощи людям с онкологическими заболеваниями под председательством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой. На заседании присутствовали специалисты Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Петрова, представители органов исполнительной власти, лечебных учреждений региона, а также Росздравнадзора по Псковской области.

Вера Емельянова: Наша задача — снизить смертность от злокачественных новообразований в регионе
В Пскове 21 февраля прошло заседание после проверки качества оказания помощи людям с онкологическими заболеваниями.
Фото пресс-службы администрации Псковской области

Заведующий организационно-аналитическим центром НМИЦ Юрий Комаров отметил хорошую организацию онкологической службы региона. А специалисты Национального центра онкологии подчеркнули ряд вопросов, которые надо решить в регионе для успешной борьбы с онкологическими заболеваниями. Прежде всего надо отладить работу первичного звена здравоохранения, которое может диагностировать появление новообразований на первых стадиях. Председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко подчеркнула, что в скором времени в регионе начнет работу программа по модернизации поликлинической помощи, что улучшит качество диагностики во время проведения диспансеризации и профосмотров.

Дополнительно в регионе проработают систему оптимизации потоков пациентов, чтобы достичь максимального эффекта от лечения онкологических заболеваний. Региональные власти продолжают привлекать медицинских специалистов, в частности онкологов. А уже работающие специалисты будут проходить практику на базе НМИЦ имени Н. Н. Петрова.

Вера Емельянова: Наша задача — снизить смертность от злокачественных новообразований в регионе
Заведующий организационно-аналитическим центром НМИЦ Юрий Комаров отметил хорошую организацию онкологической службы региона.
Фото пресс-службы администрации Псковской области

Одна из главных задач - это обновление материально-технической базы. В прошлом году псковский онкологический диспансер получил новую технику на 190 млн рублей в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«Мы внимательно изучим итоговый доклад, по каждому замечанию и предложению будут разработаны комплексные меры. Наша задача — значительно снизить смертность от злокачественных новообразований в регионе. Мы к этому уверенно идем», — отметила Вера Емельянова по итогам совещания.

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