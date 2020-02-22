Вера Емельянова: Наша задача — снизить смертность от злокачественных новообразований в регионе

В Пскове 21 февраля прошло заседание после проверки качества оказания помощи людям с онкологическими заболеваниями под председательством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой. На заседании присутствовали специалисты Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Петрова, представители органов исполнительной власти, лечебных учреждений региона, а также Росздравнадзора по Псковской области.

Заведующий организационно-аналитическим центром НМИЦ Юрий Комаров отметил хорошую организацию онкологической службы региона. А специалисты Национального центра онкологии подчеркнули ряд вопросов, которые надо решить в регионе для успешной борьбы с онкологическими заболеваниями. Прежде всего надо отладить работу первичного звена здравоохранения, которое может диагностировать появление новообразований на первых стадиях. Председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко подчеркнула, что в скором времени в регионе начнет работу программа по модернизации поликлинической помощи, что улучшит качество диагностики во время проведения диспансеризации и профосмотров.

Дополнительно в регионе проработают систему оптимизации потоков пациентов, чтобы достичь максимального эффекта от лечения онкологических заболеваний. Региональные власти продолжают привлекать медицинских специалистов, в частности онкологов. А уже работающие специалисты будут проходить практику на базе НМИЦ имени Н. Н. Петрова.