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Спорт / Соревнования

Псковичи заняли призовые места на Чемпионате по плаванию в Сывтывкаре

22 февраля 2020 года, 09:45

 Команда спортивной школы по плаванию «Барс» достойно выступила на Чемпионате и первенстве северо-западного федерального округа по плаванию, который проходил Сыктывкаре с 18 по 21 февраля.

Как сообщили «Псковской правде» в «Барсе», псковичи добились хороших результатов и заняли много призовых мест, и взяв медали. Так, на Чемпионате Северо-Западного федерального округа Каролина Мордовцева победила на дистанции 200 метров вольным стилем, а также заняла 2-е место на дистанции 100 метров вольным стилем. Селягин Андрей занял второе место за 100-метровый заплыв на спине и третье место за 200 метровый тем же стилем. Степанова Варвара стала первой на дистанции 100 метров брассом и второй на 50 метров брассом. Ее товарищ по команде Домиенко Станислав взял первое место на 200 метров брассом, и первое место на дистанции 100 метров, и третье место на 50-ти метрах тем же стилем.

Псковичи заняли призовые места на Чемпионате по плаванию в Сывтывкаре
Псковичи заняли призовые места на соревнованиях по плаванию.
Фото из группы «ВКонтакте» «Плавание : СДЮСШОР «Барс» г. Псков»

В первенстве по Северо-Западному округу Степанов Станислав взял второе место за комплексные выступления. У Степановой Варвары три первых места на дистанциях 50, 100 и 200 метров брассом. Также Домиенко Станислав занял два первых места на 100 и 200 метров брассом и второе место на 50-метровом заплыве этим же стилем.

Псковичи заняли призовые места на Чемпионате по плаванию в Сывтывкаре
Чемпионат и первенстве северо-западного федерального округа по плаванию проходил Сыктывкаре с 18 по 21 февраля.
Фото из группы «ВКонтакте» «Плавание : СДЮСШОР «Барс» г. Псков»

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