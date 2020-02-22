Псковичи заняли призовые места на Чемпионате по плаванию в Сывтывкаре

Команда спортивной школы по плаванию «Барс» достойно выступила на Чемпионате и первенстве северо-западного федерального округа по плаванию, который проходил Сыктывкаре с 18 по 21 февраля.

Как сообщили «Псковской правде» в «Барсе», псковичи добились хороших результатов и заняли много призовых мест, и взяв медали. Так, на Чемпионате Северо-Западного федерального округа Каролина Мордовцева победила на дистанции 200 метров вольным стилем, а также заняла 2-е место на дистанции 100 метров вольным стилем. Селягин Андрей занял второе место за 100-метровый заплыв на спине и третье место за 200 метровый тем же стилем. Степанова Варвара стала первой на дистанции 100 метров брассом и второй на 50 метров брассом. Ее товарищ по команде Домиенко Станислав взял первое место на 200 метров брассом, и первое место на дистанции 100 метров, и третье место на 50-ти метрах тем же стилем.