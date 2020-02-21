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Общество / Дети

«Псковская правда» опубликовала фоторепортаж с вручения паспортов псковичам

21 февраля 2020 года, 17:35

В пятницу, 21 февраля, накануне Дня защитника Отечества, в Городском культурном центре глава Пскова Елена Полонская торжественно вручила новые паспорта 28 юным псковичам.

Фотограф «Псковской правды» присутствовал на этом важном событии — все фотографии можно увидеть здесь.

«Псковская правда» опубликовала фоторепортаж с вручения паспортов псковичам
В Пскове юным псковичам вручили первые в их жизни паспорта.
Фото Андрея Степанова

«Вы сегодня становитесь полноправными гражданами нашей страны, - заметила Елена Полонская. - Символично, что это запоминающееся на всю жизнь событие проходит накануне Дня защитника Отечества. Псков был и остается стражем северо-западных рубежей и защитником земли русской».

Вместе с паспортом псковичи получили в подарок Конституцию, приветственные письма главы Пскова и памятные сувениры. С важным событием детей и родителей поздравил вокально-инструментальный ансамбль Лицея Развития «Мы - кадеты!».

«Псковская правда» опубликовала фоторепортаж с вручения паспортов псковичам
Вместе с паспортом псковичи получили в подарок Конституцию и сувениры.
Фото Андрея Степанова

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