«Псковская правда» опубликовала фоторепортаж с вручения паспортов псковичам

Фотограф «Псковской правды» присутствовал на этом важном событии — все фотографии можно увидеть здесь .

«Вы сегодня становитесь полноправными гражданами нашей страны, - заметила Елена Полонская. - Символично, что это запоминающееся на всю жизнь событие проходит накануне Дня защитника Отечества. Псков был и остается стражем северо-западных рубежей и защитником земли русской».

Вместе с паспортом псковичи получили в подарок Конституцию, приветственные письма главы Пскова и памятные сувениры. С важным событием детей и родителей поздравил вокально-инструментальный ансамбль Лицея Развития «Мы - кадеты!».