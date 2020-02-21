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Происшествия / Преступление

Главу Великолукского района будут судить за махинации с землей в личных целях

21 февраля 2020 года, 17:21

Следственное управление Псковской области завершило расследование уголовного дела в отношении главы Великолукского района, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Оперативное сопровождение по этому уголовному делу проводили сотрудники УФСБ России по Псковской области.

Как рассказали «Псковской правде» в пресс-службе СУСК РФ по Псковской области, по версии следствия, с декабря 2013 года по август 2015 года глава района, используя свои служебные полномочия, нарушил установленный законом порядок предоставления ветеранам труда земельных участков и совершил незаконное отчуждение двух земельных участков, которые находились в собственности муниципалитета, а затем получил их в свое личное владение.

А в 2014-2016-м годах по аналогичной схеме, то есть без проведения торгов и не публикуя извещения в СМИ, он из собственности муниципального образования забрал уже 26 участков и продал их, а деньги отправил в бюджет региона.

Эти махинации он совершал в своих личных целях и в обход существующих законных процедур, что повлекло нарушение прав граждан, которые были лишены возможности участвовать в торгах на право приобретения земли в Великолукском районе. А участки были незаконно забраны из собственности муниципалитета.

Сейчас следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в Великолукский городской суд.

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