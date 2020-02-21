В Пскове из-за ремонта «Машиностроителя» перекроют улицу Гражданскую со 2 по 10 марта

Из-за ремонтных работ, которые будут проводиться на стадионе «Машиностроитель», в Пскове будет перекрыта для движения автомобилей улица Гражданская. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, 2 марта с 8.00 до 10 марта 24.00 закроют для движения участок улицы Гражданской от улицы Спортивной до Октябрьского проспекта.

Администрация Пскова приносит извинения за доставленные неудобства, просит водителей внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.