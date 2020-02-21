В Псковской области в пятницу, 21 февраля, вспоминают и чтят подвиг элитного подразделения спецназа Псковского гарнизона, погибшего в 2000 году в бою под Харсеноем.
В Пскове прошел митинг у монумента «Воинам-разведчикам, погибшим в бою», который установлен на территории войсковой части. Почтить память героев пришли чиновники, личный состав и ветераны подразделения, близкие и родственники погибших.
В Псковской области вспоминают подвиг спецназа Псковского гарнизона под Харсеноем.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
От имени губернатора Михаила Ведерникова на митинге выступил руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев. Он заметил, что к этой важной дате область готовилась полгода — приводили в порядок памятник, сняли документальный фильм, проводили уроки для школьников. «Особое внимание мы старались уделить семьям героев, оказать всю доступную финансовую поддержку из областного бюджета и возможную адресную социальную помощь. И что особенно важно — мы многое сделали, чтобы вся Псковская область знала об их подвиге. Мы видим, как их история вдохновляет людей на новые свершения, что о них рассказывают детям, посвящают художественные произведения. Сегодня мы можем быть уверены, что бойцы бригады навсегда останутся в сердцах соотечественников как пример мужества и верности долгу. Это великая судьба, которая дарована далеко не каждому. Вечная память героям!»,— отметил губернатор в послании.
Бойцы бригады навсегда останутся в сердцах соотечественников как пример мужества.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
К собравшимся обратился и начальник разведывательного управления Западного округа генерал-майор Леонид Торопов:
«Если бы не они, были бы мы сейчас? Мы никогда не забудем, что сделали эти бойцы. Будем вечно чтить память офицеров, сержантов и солдат, которые погибли в том бою», — отметил он.
По погибшим бойцам отслужили поминальную литию и возложили гирлянду к мемориалу, а к памятнику - цветы. Красные гвоздики также сбросили с пролетающего над митингом военного вертолета.
В 2000 году в бою под Харсеноем погибло 25 разведчиков воинского подразделения из Пскова.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Сегодня в разных районах будут проходить митинги, выставки и классные часы в память о героях. Так, в Пскове юнармейцы отряда Социально-экономического лицея № 21 возложили цветы на могилу погибшего разведчика, Героя России Сергея Самойлова, чьим именем названо их учебное заведение. А в Великих Луках провели легкоатлетический пробег и реконструкцию эпизода боя «Уничтожение колонны боевиков».
Напомним, 21 февраля 2000 года в бою под Харсеноем за господствующую высоту из 35 человек погибло 33. Из них — 25 разведчиков воинского подразделения из Пскова. Они до конца выполнили воинский долг, приняв на себя основной удар боевиков. Несмотря на значительное численное превосходство противника, группа приняла бой и продержалась до подхода подкрепления. Тем самым, была сорвана попытка бандитов внезапным ударом уничтожить мотострелковые разведподразделения.