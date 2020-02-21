В Псковской области вспоминают подвиг спецназа Псковского гарнизона под Харсеноем.

В Псковской области в пятницу, 21 февраля, вспоминают и чтят подвиг элитного подразделения спецназа Псковского гарнизона, погибшего в 2000 году в бою под Харсеноем. В Пскове прошел митинг у монумента «Воинам-разведчикам, погибшим в бою», который установлен на территории войсковой части. Почтить память героев пришли чиновники, личный состав и ветераны подразделения, близкие и родственники погибших.



От имени губернатора Михаила Ведерникова на митинге выступил руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев. Он заметил, что к этой важной дате область готовилась полгода — приводили в порядок памятник, сняли документальный фильм, проводили уроки для школьников. «Особое внимание мы старались уделить семьям героев, оказать всю доступную финансовую поддержку из областного бюджета и возможную адресную социальную помощь. И что особенно важно — мы многое сделали, чтобы вся Псковская область знала об их подвиге. Мы видим, как их история вдохновляет людей на новые свершения, что о них рассказывают детям, посвящают художественные произведения. Сегодня мы можем быть уверены, что бойцы бригады навсегда останутся в сердцах соотечественников как пример мужества и верности долгу. Это великая судьба, которая дарована далеко не каждому. Вечная память героям!»,— отметил губернатор в послании.



К собравшимся обратился и начальник разведывательного управления Западного округа генерал-майор Леонид Торопов: «Если бы не они, были бы мы сейчас? Мы никогда не забудем, что сделали эти бойцы. Будем вечно чтить память офицеров, сержантов и солдат, которые погибли в том бою», — отметил он. По погибшим бойцам отслужили поминальную литию и возложили гирлянду к мемориалу, а к памятнику - цветы. Красные гвоздики также сбросили с пролетающего над митингом военного вертолета.