Павел Волков: Масленица совпала с днем памяти бойцов героической 6-й роты, и мы оказались перед нелегким выбором

В четверг, 20 февраля, на сайт губернатора Псковской области написала обращение местная жительница Татьяна Григорьева с вопросом, почему в день памяти подвига бойцов 6-й роты 1 марта в Пскове будет отмечаться Масленица с праздничными гуляньями и сожжением чучела - нельзя ли перенести их на другой день. «Меня, как псковичку, возмущает принятое вами решение проводить развлекательные мероприятия в этот день и думаю, что не меня одну. Хотелось бы, чтобы чиновники, которые ответственны за культурно-массовые мероприятия в городе, учитывали мнение псковичей,» - отметила женщина на сайте губернатора.

Городские чиновники 21 февраля ответили, почему они приняли такое решение. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на замглавы администрации Пскова Павла Волкова, традиция отмечать Масленицу уходит в глубину веков, и каждый год ее ждут не только тысячи православных жителей Пскова, для которых этот день прежде всего является Прощеным воскресеньем, а сразу после него начинается Великий пост, но и многие другие псковичи, для которых Масленица знаменует собой встречу весны. Как подчеркнул замглавы администрации Пскова, власти города не имеют права лишать всех этих людей такого события.

«В этом году Масленица совпала с днем памяти бойцов героической 6-й роты, и мы оказались перед нелегким выбором, - рассказал Павел Волков. - Нужно было решить, на какой день назначить празднование Масленицы - на 29 февраля или 1 марта? Но, как известно, тот памятный бой, в ходе которого погибли почти все бойцы 6-й роты, сражаясь с превосходящим их по численности противником, произошел 29 февраля. И было бы неуважением, если не кощунством по отношению к их памяти назначить на этот день празднование Масленицы. Но так как памятной датой в России считается все же первое марта, то было решено уменьшить масштабы праздника и перенести праздничное пространство из центра города на более периферийное место».

Напомним, что Псков активно готовится к памятной дате, 20-летию легендарного подвига псковских десантников. В этот день родственники погибших приедут в Чечню и в Псков, телеканал «Звезда» покажет новый фильм, а в деревнях и городах откроют бюсты героев.