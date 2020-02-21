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Спорт / Соревнования

«Псковская правда» опубликовала фоторепортаж с соревнований по волейболу «Серебряный мяч»

21 февраля 2020 года, 13:26

В Пскове в Доме спорта 20 и 21 февраля проходят соревнования по волейболу среди школ Псковской области «Серебряный мяч». На соревнованиях побывал фотограф «Псковской правды», опубликованный фоторепортаж можно посмотреть здесь.

«Псковская правда» опубликовала фоторепортаж с соревнований по волейболу «Серебряный мяч»
В соревнованиях по волейболу участвую школьники 8-10 классов.
Фото Андрея Степанова

Турнир проходит среди юношей и девушек 8-10 классов. В соревнования принимают участие команды всех муниципальных образований региона. Победители соревнований отправятся на окружной этап, где будут представлять нашу область.

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