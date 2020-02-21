«Псковская правда» опубликовала фоторепортаж с соревнований по волейболу «Серебряный мяч»

В Пскове в Доме спорта 20 и 21 февраля проходят соревнования по волейболу среди школ Псковской области «Серебряный мяч». На соревнованиях побывал фотограф «Псковской правды», опубликованный фоторепортаж можно посмотреть здесь.
В Пскове в Доме спорта 20 и 21 февраля проходят соревнования по волейболу среди школ Псковской области «Серебряный мяч». На соревнованиях побывал фотограф «Псковской правды», опубликованный фоторепортаж можно посмотреть здесь.
Турнир проходит среди юношей и девушек 8-10 классов. В соревнования принимают участие команды всех муниципальных образований региона. Победители соревнований отправятся на окружной этап, где будут представлять нашу область.