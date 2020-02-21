Александр Котов о принятии закона по маткапиталу: Это хорошее решение, ожидаемое многими семьями

Заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов прокомментировал принятие закона о расширении программы материнского капитала.

«Принятый закон позволит семьям, имеющим детей, в максимально короткие сроки реализовать своё право на меры социальной поддержки, определённые федеральным законом. Это хорошее решение, ожидаемое многими семьями, и Государственная Дума оперативно отреагировала на просьбу президента Владимира Путина в части предложений, озвученных в Послании Федеральному Собранию», - заметил Александр Котов.

По словам собеседника, в нашем регионе действует областной закон, в соответствии с которым на третьего и каждого последующего ребёнка выплачивается региональный материнский капитал в размере 100 тысяч рублей. Недавно его скорректировали, и теперь эту сумму можно потратить на самые необходимые нужды, в том числе лекарства, детскую одежду и даже строительные материалы. Право на ежемесячную выплату имеют семьи, средний доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения Псковской области.

«Областным законом также установлен пакет мер социальной поддержки для многодетных семей, предусматривающий право на первоочередной приём детей в дошкольные образовательные учреждения, ежемесячные денежные выплаты, пособия на оплату коммунальных услуг, включая вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов, и другую помощь. Надеюсь, эта информация получит должное распространение, чтобы каждая семья знала, на какую помощь может рассчитывать на региональном уровне и за счёт средств федерального бюджета», - подчеркнул Александр Котов.

Поправки предполагают продление программы до 31 декабря 2026 года. Маткапитал будет выплачиваться семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок, – они получат 466 617 рублей. При рождении второго ребенка и далее размер выплаты составит 616 617 рублей. Также право на получение материнского капитала получат одинокие отцы, усыновившие или взявшие на воспитание ребенка. Процедура рассмотрения заявки на выдачу материнского капитала упрощается и сокращается до пяти дней.