Псковское УФАС: Псково-Изборский музей осуществляет незаконный сбор платы за право проведения экскурсий

УФАС считает, что Псково-Изборский музей-заповедник осуществляет незаконный сбор платы за право проведения экскурсий. Как передает корреспондент «Псковской правды», позицию ведомства озвучила его руководитель Ольга Милонаец на оперативном совещании, посвященном вопросу законности взимания платы музеем, в среду, 19 февраля.

Причиной интереса УФАС к этой теме стали обращения депутата областного Собрания и представителей туристической сферы. На совещание были приглашены представители прокуратуры, музея, профильных комитетов администрации, соцтурпрофа, сообщества экскурсоводов.

- Я бы хотела договориться, чтобы мы не поменяли понятия. Вопросы по поводу входной платы в музейные объекты, платности самих экскурсий мы не обсуждаем вообще. Мы говорим о том, что на сайте музея-заповедника появился некий прайс-лист «Стоимость экскурсионного обслуживания». И одна из позиций - «Право проведения экскурсий», - сказала Ольга Милонаец.

По словам Ольги Милонаец, управление рассмотрело все представленные доводы.

- Про этику не говорим. Мы юристы, и говорим о фактах. Факт имеет место быть - взимается стоимость за право проведения экскурсий. ФЗ- 73, на который вы все ссылаетесь, требует обеспечения доступа граждан к объектам культурного наследия, включенным в реестр. Мы говорим об Ансамбле Псковского кремля.

Она напомнила, что «право доступа к объекту культурного наследия устанавливается органом охраны объектов наследия». Однако на запрос УФАС комитет по охране культурного наследия сообщил, что в настоящее время никаких условий доступа к объекту не установлено.

Музей имеет право самостоятельно устанавливать цены, тарифы на свои услуги по согласованию с комитетом по культуре и разрабатывать правила посещения. Из этих правил следует, что юридические и физические лица, имеющие удостоверение экскурсовода, осуществляют деятельность на территории кремля на договорной основе с музеем-заповедником.

- «Экскурсионное обслуживание осуществляется на платной основе». Нет вопросов - экскурсии платные. Но платы за право проведения экскурсий нет и не может быть. Потому что это право, по федеральному закону, органа власти. На уборку и установку камер в бюджетном учреждении есть финансирование на расходы. Если нет — это ваши проблемы, а не экскурсоводов, - отметила руководитель ФАС.

Таком образом, позиция ведомства: музей осуществляет на сегодняшний день незаконный сбор платы за проведение экскурсий.

- Нормативно-правовой базы, позволяющей это делать на территории региона нет. Когда она будет, я не отрицаю, что это возможно. Но это должно быть сделано в правовом поле. Но когда орган власти будет утверждать и разрабатывать эти документы, мы будем ставить вопрос о дискриминационных условиях по отношению к экскурсоводам. Органы исполнительной власти должны установить равные права для всех экскурсоводов, которые работают на территории кремля.