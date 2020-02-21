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Происшествия

В сараях в Невеле сгорели дрова и пара газовых баллонов

21 февраля 2020 года, 11:26

Пожар, где массово горели сараи, произошел в Невеле на улице Михайлова ночью 20 февраля. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области, сообщение о возгорании поступило в 23.08, на борьбу с огнем было направлено 12 пожарных. Там горели сараи и надворные постройки на площади 800 квадратных метров.

В сараях в Невеле сгорели дрова и пара газовых баллонов
Страшный пожар произошел в Невеле ночью 20 февраля.
Фото из группы «ВКонтакте» «Невельский вестник»

- В этих сараях местные жители в основном хранили дрова, которые использовали для отопления своих домов и квартир, - заметил руководитель пресс-службы ГУ МЧС региона Юрий Черепицкий. - Никакая техника не пострадала.

Сотрудник ведомства заметил, что во время пожара также было несколько хлопков газовых баллонов, около двух-трех, их слышали жители соседних домов. Видимо, кто-то хранил в сарае газовые баллоны. Из людей никто не пострадал.

В сараях в Невеле сгорели дрова и пара газовых баллонов
Пожарные продолжают разбирать завалы и проливать водой постройки.
Фото из группы «ВКонтакте» «Невельский вестник»
В сараях в Невеле сгорели дрова и пара газовых баллонов
Пожарные продолжают разбирать завалы и проливать водой постройки.
Фото из группы «ВКонтакте» «Невельский вестник»
В сараях в Невеле сгорели дрова и пара газовых баллонов
Пожарные продолжают разбирать завалы и проливать водой постройки.
Фото из группы «ВКонтакте» «Невельский вестник»
В сараях в Невеле сгорели дрова и пара газовых баллонов
Пожарные продолжают разбирать завалы и проливать водой постройки.
Фото из группы «ВКонтакте» «Невельский вестник»

От огня были спасены жилой дом и 20 сараев. Причина возгорания — неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

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