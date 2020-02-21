В сараях в Невеле сгорели дрова и пара газовых баллонов

Пожар, где массово горели сараи, произошел в Невеле на улице Михайлова ночью 20 февраля. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области, сообщение о возгорании поступило в 23.08, на борьбу с огнем было направлено 12 пожарных. Там горели сараи и надворные постройки на площади 800 квадратных метров.

- В этих сараях местные жители в основном хранили дрова, которые использовали для отопления своих домов и квартир, - заметил руководитель пресс-службы ГУ МЧС региона Юрий Черепицкий. - Никакая техника не пострадала.

Сотрудник ведомства заметил, что во время пожара также было несколько хлопков газовых баллонов, около двух-трех, их слышали жители соседних домов. Видимо, кто-то хранил в сарае газовые баллоны. Из людей никто не пострадал.