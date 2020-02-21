В Острове-3 должна появиться новая котельная до начала отопительного сезона

В Москве в четверг, 20 февраля, прошла рабочая встреча губернатора Михаила Ведерникова и заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина. На встрече обсуждалась реализация крупных инфраструктурных проектов в Псковской области, в том числе и модернизация инфраструктуры Острова-3.
В Москве в четверг, 20 февраля, прошла рабочая встреча губернатора Михаила Ведерникова и заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Но прежде всего Михаил Ведерников рассказал вице-премьеру о жилищном строительстве в регионе. В прошлом году целевые показатели по введению готового жилья национального проекта «Жилье и городская среда» были перевыполнены на 15%, построено более 250 тысяч квадратных метров жилья.
«В этом году мы направили две заявки на создание сопутствующей инженерной и дорожной инфраструктуры в рамках федерального проекта «Жилье» рядом с областным центром. Это позволит поддержать темпы жилищного строительства», — подчеркнул губернатор.
Обсудили губернатор и и вице-премьер вопрос модернизации коммунальной инфраструктуры поселка Остров-3. Жилой фонд и остальные объекты уже передаются из ведения Минобороны в собственность Островского района. Инженерные коммуникации и инфраструктурные объекты обследовали и сформировали перечень первоочередных работ по приведению всех систем в порядок. Глава региона обратился к вице-премьеру просьбой оказать содействие в вопросах модернизации инфраструктуры Острова-3, в том числе и на строительство модульной газовой котельной взамен существующей мазутной. Мазутная котельная сильно изношена, а также очень дорога в обслуживании. Для этого необходимо выделение средств из федерального бюджета.
Вице-премьер отметил, что в ближайшее время будет проработан вопрос с Министерством финансов о выделении средств из федерального бюджета на проектирование новой котельной в Острове-3.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Также была поднята тема с реконструкцией стадиона «Машиностроитель». Михаил Ведерников подчеркнул, что проведение работ постоянно контролируется, но сроки исполнения контракта были перенесены из-за нарушений, допущенных во время проектирования объекта. На данный момент нарушения устранены, сдать стадион планируется в 2020 году. Губернатор обратился за содействием в переносе оставшихся лимитов 2019 года - 290 миллионов рублей, а также в контроле проведения строительных работ.
По итогам обсуждения Марат Хуснуллин поддержал инициативы по модернизации сферы ЖКХ и строительства крупных инфраструктурных объектов. Вице-премьер отметил, что в ближайшее время будет проработан вопрос с Министерством финансов о выделении средств из федерального бюджета на проектирование новой котельной в Острове-3. И добавил, что котельную необходимо ввести в строй до начала нового отопительного периода. Вопросы перенесения лимитов на реконструкцию первой очереди стадиона «Машиностроитель» и участия в федеральном проекте «Жилье» будут также проработаны профильными специалистами.