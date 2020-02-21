В Острове-3 должна появиться новая котельная до начала отопительного сезона

В Москве в четверг, 20 февраля, прошла рабочая встреча губернатора Михаила Ведерникова и заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина. На встрече обсуждалась реализация крупных инфраструктурных проектов в Псковской области, в том числе и модернизация инфраструктуры Острова-3.

Но прежде всего Михаил Ведерников рассказал вице-премьеру о жилищном строительстве в регионе. В прошлом году целевые показатели по введению готового жилья национального проекта «Жилье и городская среда» были перевыполнены на 15%, построено более 250 тысяч квадратных метров жилья.

«В этом году мы направили две заявки на создание сопутствующей инженерной и дорожной инфраструктуры в рамках федерального проекта «Жилье» рядом с областным центром. Это позволит поддержать темпы жилищного строительства», — подчеркнул губернатор.

Обсудили губернатор и и вице-премьер вопрос модернизации коммунальной инфраструктуры поселка Остров-3. Жилой фонд и остальные объекты уже передаются из ведения Минобороны в собственность Островского района. Инженерные коммуникации и инфраструктурные объекты обследовали и сформировали перечень первоочередных работ по приведению всех систем в порядок. Глава региона обратился к вице-премьеру просьбой оказать содействие в вопросах модернизации инфраструктуры Острова-3, в том числе и на строительство модульной газовой котельной взамен существующей мазутной. Мазутная котельная сильно изношена, а также очень дорога в обслуживании. Для этого необходимо выделение средств из федерального бюджета.