В Порхове 26 февраля перекроют часть улиц для проведения митинга

В Порхове в среду, 26 февраля, на автомобильной дороге «Порхов-Успенье» будет временно запрещено движение машин в связи с проведением митинга в честь Дня освобождения города Порхова от немецко-фашистских захватчиков.

Как пояснили «Псковской правде» в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, будут перекрыты с 11.00 до 13.00 участок улицы Пушкина от пересечения с улицей Красноармейской до пересечения улицы Красноармейская Слобода с улицей Мебельной. Это будет сделано, чтобы обеспечить безопасность участников и зрителей митинга.