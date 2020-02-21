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Общество

В Порхове 26 февраля перекроют часть улиц для проведения митинга

21 февраля 2020 года, 10:13

В Порхове в среду, 26 февраля, на автомобильной дороге «Порхов-Успенье» будет временно запрещено движение машин в связи с проведением митинга в честь Дня освобождения города Порхова от немецко-фашистских захватчиков.

Как пояснили «Псковской правде» в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, будут перекрыты с 11.00 до 13.00 участок улицы Пушкина от пересечения с улицей Красноармейской до пересечения улицы Красноармейская Слобода с улицей Мебельной. Это будет сделано, чтобы обеспечить безопасность участников и зрителей митинга.

В Порхове 26 февраля перекроют часть улиц для проведения митинга
В Порхове 26 февраля будет проходить митинг в честь Дня освобождения города.
Фото Андрея Степанова

В это время автомобили смогут объехать перекрытый участок дороги по дороге «Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков» (Р-56), и по улицам Псковской и Мебельной.

Временное прекращение движения обеспечивается ООО УК «Порховдомсервис».

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