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Происшествия / ДТП

В Себежском районе водитель сбил пьяного пешехода на проезжей части

21 февраля 2020 года, 09:17

Дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг, 20 февраля, в 19.10 в Себежском районе. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, на 588-м километре дороги Москва-Балтия 64-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» наехал на пешехода, 40-летнего мужчину, который находился на проезжей части. В результате аварии пострадавший получил переломы ребер и ушибы грудной клетки и головы, и был госпитализирован. Было установлено, что пешеход был в состоянии алкогольного опьянения, а вот водитель на момент ДТП был трезв.

По данному факту полиция проводит проверку. 

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