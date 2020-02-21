В Себежском районе водитель сбил пьяного пешехода на проезжей части

Дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг, 20 февраля, в 19.10 в Себежском районе. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, на 588-м километре дороги Москва-Балтия 64-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» наехал на пешехода, 40-летнего мужчину, который находился на проезжей части. В результате аварии пострадавший получил переломы ребер и ушибы грудной клетки и головы, и был госпитализирован. Было установлено, что пешеход был в состоянии алкогольного опьянения, а вот водитель на момент ДТП был трезв.

По данному факту полиция проводит проверку.