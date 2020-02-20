Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Жители Дно сыграют горожан времен войны в проекте «Ожившая история»

20 февраля 2020 года, 17:40

24 февраля, в день 76-й годовщины с момента освобождения города Дно и района от немецко-фашистских захватчиков в городе реализуют проект «Ожившая история».

Участвовать в нём будут не специально подготовленные артисты, а простые горожане.

Театрализованная документально-художественная инсценировка будет называться «А на фронте у нас передышка». 

- Более двух месяцев мы собирали предметы быта, одежду военного времени и призывали всех дновцев поддержать наш интереснейший и уникальный проект, - приводит слова директора дновского районного центра культуры Елены Карповой заместитель главы Дновского района Марина Карпова на своей странице в соцсети  «Фэйсбук». – Я уверена, что он вдохновит и молодёжь, и людей более старшего поколения. А для школьников станет серьёзным стимулом к изучению родной истории.

В Дно покажут сцены из жизни  полевого госпиталя, подпольной типографии, железнодорожную станцию Дно военного времени.

Гостей праздника ждет также мастер-класс по сборке и разборке автомата Калашникова. Фронтовая концертная бригада «Песни фронту» напомнит известные мелодии прошлых лет, всех угостят солдатской кашей.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Ведерников провел заседание по вопросу «Технологическое предпринимательство» Госсовета РФ
Марина Иванова из Великих Лук: На заведующего женской консультацией всегда можно положиться
В Пскове День защитника Отечества отпразднуют 22 февраля
«Экопром» назвал своих крупнейших клиентов
Свидетельство о рождении ребенка теперь можно получить в Великолукском роддоме
В Псковской области завершается подготовка к памятным мероприятиям в честь 20-летия подвига 6 роты
Псковская городская поликлиника опубликовала график работы в праздничные дни
Игорь Сопов: у псковских политических партий нет претензий к работе Избиркома
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет в Псковской области в апреле

Комментарии

Авторизация
No comments
Война за балкон

Общество
20 февраля 15:52

Война за балкон

Соседи готовы сражаться насмерть за спорную территорию
К озеленению парка у Мирожского монастыря хотят привлечь псковичей

Общество
20 февраля 10:20

К озеленению парка у Мирожского монастыря хотят привлечь псковичей

Во время реконструкции высадят больше ста деревьев, на ливневую канализацию поставят очистные сооружения, а на реке Мирожке создадут остров с открытым экологическим классом
Жизнь как подвиг

Общество
20 февраля 12:38

Жизнь как подвиг

О работе почтовой службы во время войны, помощи фронту хлопком и углем, азбуке Морзе и тоннах писем в послевоенном Пскове рассказала почетный связист Татьяна Белоусова