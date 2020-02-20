Жители Дно сыграют горожан времен войны в проекте «Ожившая история»

24 февраля, в день 76-й годовщины с момента освобождения города Дно и района от немецко-фашистских захватчиков в городе реализуют проект «Ожившая история».

Участвовать в нём будут не специально подготовленные артисты, а простые горожане.

Театрализованная документально-художественная инсценировка будет называться «А на фронте у нас передышка».

- Более двух месяцев мы собирали предметы быта, одежду военного времени и призывали всех дновцев поддержать наш интереснейший и уникальный проект, - приводит слова директора дновского районного центра культуры Елены Карповой заместитель главы Дновского района Марина Карпова на своей странице в соцсети «Фэйсбук». – Я уверена, что он вдохновит и молодёжь, и людей более старшего поколения. А для школьников станет серьёзным стимулом к изучению родной истории.

В Дно покажут сцены из жизни полевого госпиталя, подпольной типографии, железнодорожную станцию Дно военного времени.

Гостей праздника ждет также мастер-класс по сборке и разборке автомата Калашникова. Фронтовая концертная бригада «Песни фронту» напомнит известные мелодии прошлых лет, всех угостят солдатской кашей.