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Общество

Михаил Ведерников провел заседание по вопросу «Технологическое предпринимательство» Госсовета РФ

20 февраля 2020 года, 17:05

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 20 февраля, провел первое в текущем году заседание рабочей подгруппы по направлению «Технологическое предпринимательство» рабочей группы «Малое и среднее предпринимательство» Государственного совета РФ, сообщает пресс-служба областной администрации.

- В прошлом году члены рабочей подгруппы разработали порядка 50 проектных предложений. Решения охватили весь спектр вопросов: от базовых элементов отраслевой системы поддержки, до конкретных частных проблем, с которыми сталкиваются предприниматели, — сказал Михаил Ведерников. - Все предложения были обработаны на базе Проектного офиса в Псковском государственном университете. На их основании была разработана дорожная карта, но работа на этом не заканчивается. Перед специалистами появились новые задачи, которые были указаны во время Послания Президента Федеральному Собранию РФ.  Это не только прибавляет новый блок работы, но и создает необходимость проанализировать существующие решения.

Доработать предстоит   кадровые вопросы, оценку успешных моделей работы технопарков по созданию инновационных компаний из стартапов, а также подготовку молодежи в центрах инновационного творчества.

Михаил Ведерников предложил участникам направить свои предложения по актуальным вопросам для формирования окончательной редакции дорожной карты по развитию технологического предпринимательства в Российской Федерации. После этого документ будет представлен в рамках сводного доклада на рабочей группе «Малое и среднее предпринимательство» Государственного совета РФ.


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