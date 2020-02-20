Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Марина Иванова из Великих Лук: На заведующего женской консультацией всегда можно положиться

20 февраля 2020 года, 16:33

Регулярно читатели со всей Псковской области звонят в «Псковскую область», чтобы выразить благодарности медработникам. Редакция публикует их в рубрике «Спасибо медикам».

«Хочу поздравить с наступающим праздником 23 Февраля Орлова Александра Александровича, заведующего женской консультацией Великолукской межрайонной больницы, - позвонила жительница Великих Лук Марина Николаевна Иванова. - Желаем ему крепкого здоровья, благополучия, не болеть, побольше жизнерадостности и скорейшего выздоровления! На этого врача всегда можно положиться, он все время приходит на помощь, очень внимательный и отзывчивый человек, и большое спасибо ему за все, особенно - за помощь, которую он оказывает нам, пациентам».

СПРАВКА

Звоните 8 (8112) 57-31-23 и оставляйте благодарность своим любимым медработникам: нянечкам, санитаркам, медсестрам, врачам. Они будут рады прочитать теплые слова в свой адрес.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Жители Дно сыграют горожан времен войны в проекте «Ожившая история»
Михаил Ведерников провел заседание по вопросу «Технологическое предпринимательство» Госсовета РФ
В Пскове День защитника Отечества отпразднуют 22 февраля
«Экопром» назвал своих крупнейших клиентов
Свидетельство о рождении ребенка теперь можно получить в Великолукском роддоме
В Псковской области завершается подготовка к памятным мероприятиям в честь 20-летия подвига 6 роты
Псковская городская поликлиника опубликовала график работы в праздничные дни
Игорь Сопов: у псковских политических партий нет претензий к работе Избиркома
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет в Псковской области в апреле

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Спасибо медикам
Каждую неделю в редакцию «ПП» поступают звонки от жителей региона с благодарностью медработникам. Чтобы ваша благодарность попала на страницы газеты, не нужно ничего писать. Всего-то нужно набрать номер телефона редакции и сказать спасибо.

Звоните по телефону 8 (8112) 57-31-23 и выражайте благодарность своим медикам.
Война за балкон

Общество
20 февраля 15:52

Война за балкон

Соседи готовы сражаться насмерть за спорную территорию
К озеленению парка у Мирожского монастыря хотят привлечь псковичей

Общество
20 февраля 10:20

К озеленению парка у Мирожского монастыря хотят привлечь псковичей

Во время реконструкции высадят больше ста деревьев, на ливневую канализацию поставят очистные сооружения, а на реке Мирожке создадут остров с открытым экологическим классом
Жизнь как подвиг

Общество
20 февраля 12:38

Жизнь как подвиг

О работе почтовой службы во время войны, помощи фронту хлопком и углем, азбуке Морзе и тоннах писем в послевоенном Пскове рассказала почетный связист Татьяна Белоусова