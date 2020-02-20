Марина Иванова из Великих Лук: На заведующего женской консультацией всегда можно положиться

Регулярно читатели со всей Псковской области звонят в «Псковскую область», чтобы выразить благодарности медработникам. Редакция публикует их в рубрике «Спасибо медикам».

«Хочу поздравить с наступающим праздником 23 Февраля Орлова Александра Александровича, заведующего женской консультацией Великолукской межрайонной больницы, - позвонила жительница Великих Лук Марина Николаевна Иванова. - Желаем ему крепкого здоровья, благополучия, не болеть, побольше жизнерадостности и скорейшего выздоровления! На этого врача всегда можно положиться, он все время приходит на помощь, очень внимательный и отзывчивый человек, и большое спасибо ему за все, особенно - за помощь, которую он оказывает нам, пациентам».