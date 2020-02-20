Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика

«Экопром» назвал своих крупнейших клиентов

20 февраля 2020 года, 15:16

Региональный оператор по обращению с ТКО — компания «Экопром» назвала своих крупнейших клиентов, сообщает пресс-служба компании.

В их число вошли компании «Агроторг» (торговая сеть «Пятерочка»), «Тандер» (сеть магазинов «Магнит»), Великолукский мясокомбинат, «Дикси Юг» (сеть магазинов «Дикси»).

Среди прочих крупных клиентов - Минобороны, Управление городского хозяйства администрации Пскова, Псковский государственный университет, Псковнефтепродукт, МП «Зеленхоз».

В 2019 году региональный оператор по обращению с ТКО заключил договоры с 2420 компаниями, организациями и индивидуальными предпринимателями. По договорам с юрицами было вывезено почти 315 тысяч кубометров мусора.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Жители Дно сыграют горожан времен войны в проекте «Ожившая история»
Михаил Ведерников провел заседание по вопросу «Технологическое предпринимательство» Госсовета РФ
Марина Иванова из Великих Лук: На заведующего женской консультацией всегда можно положиться
В Пскове День защитника Отечества отпразднуют 22 февраля
Свидетельство о рождении ребенка теперь можно получить в Великолукском роддоме
В Псковской области завершается подготовка к памятным мероприятиям в честь 20-летия подвига 6 роты
Псковская городская поликлиника опубликовала график работы в праздничные дни
Игорь Сопов: у псковских политических партий нет претензий к работе Избиркома
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет в Псковской области в апреле

Комментарии

Авторизация
No comments
Псковичка открыла игровую комнату, чтобы не отмечать детские праздники дома

Экономика / Я – социальный предприниматель
18 февраля 16:55

Псковичка открыла игровую комнату, чтобы не отмечать детские праздники дома

Пока дети висят на пальме, изучают лабиринт или интересные профессии, родители могут отдохнуть за чаем, а кормящие мамы - уединиться в закрытом уголке.
Что получит Псковская область по программам приграничного сотрудничества

Экономика
14 февраля 15:44

Что получит Псковская область по программам приграничного сотрудничества

Печорам – ярмарку, Талабам – причал, Пскову – туристский центр на набережной
С ног на голову

Экономика / Я – социальный предприниматель
12 февраля 11:55

С ног на голову

Псковская пара потратила свадебный подарок на то, чтобы превратить заброшенное заводское помещение в уютный и современный центр для хип-хопа