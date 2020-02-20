«Экопром» назвал своих крупнейших клиентов

Региональный оператор по обращению с ТКО — компания «Экопром» назвала своих крупнейших клиентов, сообщает пресс-служба компании.

В их число вошли компании «Агроторг» (торговая сеть «Пятерочка»), «Тандер» (сеть магазинов «Магнит»), Великолукский мясокомбинат, «Дикси Юг» (сеть магазинов «Дикси»).

Среди прочих крупных клиентов - Минобороны, Управление городского хозяйства администрации Пскова, Псковский государственный университет, Псковнефтепродукт, МП «Зеленхоз».

В 2019 году региональный оператор по обращению с ТКО заключил договоры с 2420 компаниями, организациями и индивидуальными предпринимателями. По договорам с юрицами было вывезено почти 315 тысяч кубометров мусора.