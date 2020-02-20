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Общество

Свидетельство о рождении ребенка теперь можно получить в Великолукском роддоме

20 февраля 2020 года, 15:05

Кабинет отделения ЗАГС открылся в роддоме Великолукской межрайонной больницы, сообщает пресс-служба областной администрации. Теперь во время пребывания мамы в стационаре можно будет получить документ о регистрации ребенка.

- Это новый виток в развитии комплексных услуг в регионе. Благодаря открытию кабинета ЗАГС в роддоме Великолукской больницы социальный сервис стал ближе к гражданину. Женщина рожает ребенка, получает об этом медицинское заключение и, не выходя из учреждения, оформляет гражданское свидетельство о рождении — это очень удобно, особенно для жителей района, - сказала председатель областного комитета здравоохранения Марина Гаращенко во время торжественной церемонии открытия кабинета, в четверг 20 февраля. 

Марина Гаращенко вручила и первое свидетельство о рождении в стенах роддома. 

Его обладательницей  стала великолучанка Марина, у которой на днях родился сын Богдан. Кроме свидетельства Марина Гаращенко вручила молодой маме медаль от губернатора Михаила Ведерникова «Рожденному на земле Псковской» и сертификат «Подарок для новорожденного».

Кабинет ЗАГС будет работать в роддоме по вторникам и пятницам с 9:00 до 13:00. Оформить документы на ребенка в новом отделении смогут родители, зарегистрированные не только в городе Великие Луки, но и в Великолукском районе.

 Псковская область стала первым регионом Северо-Запада России, где государственная регистрация рождения ребенка и установления отцовства проводится непосредственно в стенах медицинского учреждения в период стационарного пребывания мамы и малыша. Ранее рабочее место городского отдела ЗАГС открылось в Псковском перинатальном центре. Услуга востребована — за два месяца работы кабинета было выдано более 250 свидетельств о рождении.

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