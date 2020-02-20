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Общество

В Псковской области завершается подготовка к памятным мероприятиям в честь 20-летия подвига 6 роты

20 февраля 2020 года, 14:47

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 20 февраля, принял участие в заседании организационного комитета по подготовке и проведению в 2020 году памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига воинов-десантников 6 роты, сообщает пресс-служба областной администрации. Совещание провел заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Юрий Борисов в Национальном центре управления обороной Министерства обороны Российской Федерации.

- Самые важные, с символической точки зрения, работы по реконструкции памятника „Купол“, благоустройству прилегающей территории будут полностью завершены к концу февраля, — рассказал Михаил Ведерников. -  Отремонтирована автомобильная дорога на кладбище «Орлецы-2». С просьбой об этом к региональным властям ранее обращались родственники погибших. Чтобы увековечить память погибших, 8 улиц в Пскове получили имена бойцов 6 роты, проведена работа по благоустройству учреждений, названных в честь героев. К настоящему времени уже открыты памятные знаки в городе Пскове и поселке Бежаницы. В ближайшее время торжественные церемонии пройдут в Великих Луках, Стругах Красных и в Псковском районе. Завершается работа по созданию документального фильма, который затем  включат в региональную образовательную программу.

Увеличенная единовременная региональная денежная выплата членам семей погибших военнослужащих на сегодняшний день доведена до адресатов в полном объеме. Исполнена большая часть просьб по адресной социальной помощи.

В июле прошлого года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о проведении памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига псковских десантников.

6 рота 76-й дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина погибла в неравном бою 1 марта 2000 года на высоте 776 в Аргунском ущелье Чечни во время контртеррористической операции, сдерживая натиск двух тысяч боевиков. Из 90 десантников выжить удалось только шести. За проявленный героизм 22-м военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них — посмертно. В Псковской области  1 марта стало региональной памятной датой.

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