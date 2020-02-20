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Общество / Здоровье

Псковская городская поликлиника опубликовала график работы в праздничные дни

20 февраля 2020 года, 14:17

Псковская городская поликлиника опубликовала график работы в праздничные дни 22-24 февраля. Филиалы поликлиники  по адресам: ул. Кузнецкая, д.19, Коммунальная, д.23, Индустриальная, д.8 22 февраля работают по режиму субботы  - прием с 08.00-15.00, далее вызовы. 

23 февраля  – выходной день.

24 февраля работает дежурная служба (прием терапевта с 08.00 до 13.00)

Телефоны для справок:

66-53-54, 66-53-57, 66-53-58 (регистратура поликлиника №1)

56-96-98, 56-78-15 (регистратура поликлиника №2)

53-33-88 (регистратура поликлиника №3)

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