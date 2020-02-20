Псковская городская поликлиника опубликовала график работы в праздничные дни 22-24 февраля. Филиалы поликлиники по адресам: ул. Кузнецкая, д.19, Коммунальная, д.23, Индустриальная, д.8 22 февраля работают по режиму субботы - прием с 08.00-15.00, далее вызовы.
23 февраля – выходной день.
24 февраля работает дежурная служба (прием терапевта с 08.00 до 13.00)
Телефоны для справок:
66-53-54, 66-53-57, 66-53-58 (регистратура поликлиника №1)
56-96-98, 56-78-15 (регистратура поликлиника №2)
53-33-88 (регистратура поликлиника №3)