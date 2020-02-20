Игорь Сопов: у псковских политических партий нет претензий к работе Избиркома

Работа с политическими партиями очень важна, - считает председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Об этом он заявил на встрече с журналистами в пресс- центре «Псковской правды», сегодня, 20 февраля. Встреча была посвящена избирательному циклу 2020 года.

- Я сразу как заступил в должность, пообщался с руководителями региональных отделений партий. Все представители партий, кто пришел на эту встречу, удовлетворены работой избирательной комиссии. Основные просьбы касались большего информирования. А проблем в нашем взаимодействии нет никаких, да и раньше не было, - отметил Игорь Сопов.

Председатель Избиркома заверил, что обеспечит возможность проголосовать каждому жителю Псковской области.

Первые выборы в Псковской области в этом году пройдут 5 апреля. Жители Печорского района досрочно выберут себе главу.

В апреле пройдет общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.

Еще 112 избирательных кампаний завершатся в единый день голосования 13 сентября.