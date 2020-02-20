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Политика

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет в Псковской области в апреле

20 февраля 2020 года, 13:02

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет в Псковской области в апреле. Его анонсировал председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов на встрече с журналистами в пресс- центре «Псковской правды». Встреча была посвящена избирательному циклу 2020 года.

- Общероссийское голосование по поводу изменений в конституцию намечается в апреле, но пока не определена ни дата, ни количество возможных поправок, - сообщил Игорь Сопов. -  К проведению подготовительных мероприятий мы готовы. Сроки сжатые, но мы успеем. 

Первые выборы в Псковской области в этом году пройдут 5 апреля. Жители Печорского района досрочно выберут себе главу. 

Еще 112 избирательных кампаний завершатся в единый день голосования 13 сентября. 

Председатель Избиркома заверил, что  обеспечит возможность проголосовать каждому жителю Псковской области. 

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