Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет в Псковской области в апреле. Его анонсировал председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов на встрече с журналистами в пресс- центре «Псковской правды». Встреча была посвящена избирательному циклу 2020 года.

- Общероссийское голосование по поводу изменений в конституцию намечается в апреле, но пока не определена ни дата, ни количество возможных поправок, - сообщил Игорь Сопов. - К проведению подготовительных мероприятий мы готовы. Сроки сжатые, но мы успеем.

Первые выборы в Псковской области в этом году пройдут 5 апреля. Жители Печорского района досрочно выберут себе главу.

Еще 112 избирательных кампаний завершатся в единый день голосования 13 сентября.

Председатель Избиркома заверил, что обеспечит возможность проголосовать каждому жителю Псковской области.