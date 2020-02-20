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Спорт

В псковской полиции определили лучших стрелков

20 февраля 2020 года, 11:35

В полиции прошли соревнования по стрельбе из табельного оружия среди подразделений аппарата Управления, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области. Они были посвящены предстоящим праздникам - Дню защитника Отечества и Международному женскому дню.

В состязаниях, в которых участвовали как мужчины, так и женщины, приняло участие более ста сотрудников. В личном первенстве в стрельбе из пистолета Макарова первые три места среди мужчин заняли старший лейтенант полиции Александр Сергеев, полковник полиции Сергей Иванов и подполковник полиции Александр Хвоинский. В командном зачете победителями стали представители отдельной специализированной роты ДПС УГИБДД УМВД, Центра профессиональной подготовки и Следственного управления УМВД.

Среди женщин самыми меткими стрелками признаны капитан полиции Мария Логунова, полковник внутренней службы Татьяна Ворожцова и майор полиции Эллада Линник. В командном зачете первенствовали сотрудницы Центра профессиональной подготовки, Информационного центра и Управления уголовного розыска УМВД.

В канун праздничных дней победителей наградят кубками, дипломами и грамотами.

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