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Общество

В МФЦ Псковской области стали выдавать справки об освобождении от уплаты транспортного налога

20 февраля 2020 года, 11:09

Подать документы на освобождение от уплаты транспортного налога можно во всех отделениях МФЦ, сообщает пресс-служба администрации области. 

Это право предоставляется одному из родителей (усыновителей), опекуну (попечителю), имеющему в составе семьи трех и более детей в возрасте до 18 лет или ребенка-инвалида, среднедушевой доход семьи которого за 2019 год не превышает сумму величин прожиточного минимума на душу населения, устанавливаемого в Псковской области за 2019 год.

Получить консультацию можно по телефону горячей линии: 8-800-100-60-11 либо в отделе приема заявителей.

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