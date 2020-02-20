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Культура / Событие

«Псковская правда» в Instagram разыгрывает два билета на концерт BRAINSTORM в Псков

20 февраля 2020 года, 10:52

Латвийская группа BrainStorm впервые за 30 лет творческой жизни даст концерт в Пскове, который пройдет 28 февраля на сцене КСК «СУПЕР». А «Псковская правда» приготовила для вас розыгрыш в Instagram и готова подарить два билета на концерт.

«Псковская правда» в Instagram разыгрывает два билета на концерт BRAINSTORM в Псков
Победители розыгрыша будут определены 27 февраля.
Фото пресс-службы группы BrainStorm

Важное условие: участвовать в розыгрыше могут только страницы реальных людей, а не брендов или магазинов. Нужно подписаться на страницу «Псковской правды» в Instagram и поставить лайк этому посту. Затем отметить в комментариях под этим постом трех знакомых. Важно, что это должны быть страницы реальных людей, и эти страницы должны быть созданы (как и ваша) до начала конкурса. Если у организаторов возникнут сомнения в подлинности страниц, комментарий засчитан не будет. Комментариев можно оставлять несколько, главное отмечать в них разных людей. Это увеличит шансы на победу. Комментарии можно оставлять до 26 февраля включительно. Итоги подведем 27 февраля, где один победитель получит два билета. Желаем вам удачи!

Кстати, мы уже брали у музыкантов интервью, если вы его не читали - то можете посмотреть его здесь.


«Псковская правда» в Instagram разыгрывает два билета на концерт BRAINSTORM в Псков
Концерт в Пскове состоится 28 февраля на сцене КСК «СУПЕР».
Фото Алексея Махова
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