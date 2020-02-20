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Общество

Псковская область направила заявки на участие в федеральном проекте «Жилье»

20 февраля 2020 года, 10:37

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в среду, 19 февраля, встретился с первым заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Иреком Файзуллиным, сообщает пресс-служба областной администрации. Встреча была посвящена ходу реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на территории региона.

Михаил Ведерников рассказал, что в Псковской области идет активное жилищное строительство. В прошлом году возведено более 253 тысяч кв метров жилья, большая часть которого (около 150 тыс кв метров) — индивидуальные жилые дома. Таким образом, серьезно превышен плановый показатель в 225 тысяч кв метров, который был установлен для региона Минстроем России. Для продолжения активного жилищного строительства регион направил заявки на участие в федеральном проекте «Жилье» для создания необходимой инженерной инфраструктуры.

Также стороны обсудили возможность включения Псковской области в федеральную пилотную программу по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, уровень износа которых более 60%. Речь зашла и о работах, которые планируется провести в Острове-3, жилой фонд и инфраструктура которого передается из ведения Министерства обороны РФ в собственность муниципалитета. Также речь зашла о возможности участия региона в программах Минстроя России, которые позволят провести реконструкцию очистных сооружений в области.

Ирек Файзуллин заверил, что специалисты ведомства  проанализируют и проработают предложения, озвученные Михаилом Ведерниковым. Стороны договорились о продолжении конструктивного взаимодействия в решении актуальных вопросов сферы ЖКХ в Псковской области.

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