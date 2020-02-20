Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Московские врачи высоко оценили работу своих псковских коллег

20 февраля 2020 года, 10:22

19 февраля в Пскове побывали врачи Федерального центра детской гематологии, онкологии и иммунологии, сообщает пресс-служба областной администрации. Они встретились с первым заместителем губернатора Псковской области Верой Емельяновой, главой областного комитета здравоохранения Мариной Гаращенко и врачами детской областной больницы.  

Столичные доктора приехали в Псков для проведения в регионе контрольных мероприятий в области детского здравоохранения. Они побывали  в детской областной больнице и на региональной станции переливания крови.

Заместитель директора Национального исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии Наталия Сметанина дала высокую оценку работы своих коллег из Детской областной больницы. Она отметила, что, несмотря на дефицит кадров в учреждении, труд псковских врачей заслуживает большого уважения. Особое внимание Наталия Сметанина обратила на качественную и оперативную работу диагностического отделения.

Представители московской делегации обратились к псковским медикам также с рядом замечаний. В частности, речь зашла о необходимости обновления оборудования в учреждениях и введения дополнительных методик в лечебный процесс.

Врачи договорились о продолжении сотрудничества. Специалисты Детской областной больницы будут проходить повышение квалификации на базе исследовательского центра. Кроме того, псковские врачи заручились поддержкой столичных коллег в вопросах сопровождения лечения наиболее сложных пациентов.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Жители Дно сыграют горожан времен войны в проекте «Ожившая история»
Михаил Ведерников провел заседание по вопросу «Технологическое предпринимательство» Госсовета РФ
Марина Иванова из Великих Лук: На заведующего женской консультацией всегда можно положиться
В Пскове День защитника Отечества отпразднуют 22 февраля
«Экопром» назвал своих крупнейших клиентов
Свидетельство о рождении ребенка теперь можно получить в Великолукском роддоме
В Псковской области завершается подготовка к памятным мероприятиям в честь 20-летия подвига 6 роты
Псковская городская поликлиника опубликовала график работы в праздничные дни
Игорь Сопов: у псковских политических партий нет претензий к работе Избиркома

Комментарии

Авторизация
No comments
Война за балкон

Общество
20 февраля 15:52

Война за балкон

Соседи готовы сражаться насмерть за спорную территорию
К озеленению парка у Мирожского монастыря хотят привлечь псковичей

Общество
20 февраля 10:20

К озеленению парка у Мирожского монастыря хотят привлечь псковичей

Во время реконструкции высадят больше ста деревьев, на ливневую канализацию поставят очистные сооружения, а на реке Мирожке создадут остров с открытым экологическим классом
Жизнь как подвиг

Общество
20 февраля 12:38

Жизнь как подвиг

О работе почтовой службы во время войны, помощи фронту хлопком и углем, азбуке Морзе и тоннах писем в послевоенном Пскове рассказала почетный связист Татьяна Белоусова