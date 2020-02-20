Московские врачи высоко оценили работу своих псковских коллег

19 февраля в Пскове побывали врачи Федерального центра детской гематологии, онкологии и иммунологии, сообщает пресс-служба областной администрации. Они встретились с первым заместителем губернатора Псковской области Верой Емельяновой, главой областного комитета здравоохранения Мариной Гаращенко и врачами детской областной больницы.

Столичные доктора приехали в Псков для проведения в регионе контрольных мероприятий в области детского здравоохранения. Они побывали в детской областной больнице и на региональной станции переливания крови.

Заместитель директора Национального исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии Наталия Сметанина дала высокую оценку работы своих коллег из Детской областной больницы. Она отметила, что, несмотря на дефицит кадров в учреждении, труд псковских врачей заслуживает большого уважения. Особое внимание Наталия Сметанина обратила на качественную и оперативную работу диагностического отделения.

Представители московской делегации обратились к псковским медикам также с рядом замечаний. В частности, речь зашла о необходимости обновления оборудования в учреждениях и введения дополнительных методик в лечебный процесс.

Врачи договорились о продолжении сотрудничества. Специалисты Детской областной больницы будут проходить повышение квалификации на базе исследовательского центра. Кроме того, псковские врачи заручились поддержкой столичных коллег в вопросах сопровождения лечения наиболее сложных пациентов.