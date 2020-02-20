Михаил Ведерников и Татьяна Голикова обсудили развитие здравоохранения и образования в Псковской области

Встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой состоялась в среду, 19 февраля, в Москве, в Доме Правительства Российской Федерации, сообщает пресс-служба областной администрации.

- За последние четыре года на территории области построены три новые школы — в Пскове, Великих Луках и Дно, что позволило создать свыше 2,6 тысяч дополнительных мест. Тем не менее, потребность в новых учреждениях по-прежнему высока. 12% школьников все еще учатся во вторую смену. Неоходимо создание около 6 тысяч дополнительных школьных мест, - рассказал Михаил Ведерников.

Губернатор Псковской области обратился к вице-премьеру с просьбой оказать содействие в вопросах строительства, реконструкции образовательных учреждений. Особое внимание, по словам Михаила Ведерникова, необходимо уделить Пскову и приграничным муниципалитетам — Себежскому, Пыталовскому и Печорскому районам.

Михаил Ведерников и Татьяна Голикова обсудили также различные аспекты регионального здравоохранения. В частности, речь зашла о необходимости дооснащения современным медицинским оборудованием лечебных учреждений, а также о тех заявках, которые регион направил на участие в программе модернизации первичного звена здравоохранения.

По итогам встречи Татьяна Голикова пообещала поддержать регион по ряду направлений развития сфер образования и здравоохранения. Вице-премьер подчеркнула, что предложения региона будут проанализированы и детально рассмотрены специалистами профильных ведомств.