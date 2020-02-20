Пять видов транспортных карт появится в псковских автобусах

Пять видов транспортных карт введут в автобусах Псковской области пишет Псковское агентство информации со ссылкой на областной комитет по транспорту и дорожному хозяйству.

Появятся общегражданская транспортная карта, карты федерального льготника, регионального льготника, студента и школьника.

На первом этапе транспортные карты будут работать как обычные бумажные проездные.

- Стоимость поездки по карте будет выгоднее, чем при оплате наличными, - отметили в комитете. - Планируется, что по карте проезд будет стоить 25 рублей, а за наличный расчет – 27 рублей.

Но все-таки транспортная карта предполагает больше возможностей, к примеру, бесплатно пересесть в другой автобус в течение определенного времени. Карта будет работать по принципу электронного кошелька. Пополнять ее можно будет через онлайн сервисы или банкоматы. .

- Безлимитный тариф и тариф с ограниченным количеством поездок планируется ввести только после обновления автобусного парка и улучшения качества обслуживания пассажиров, подчеркнули в комитете.

Ранее сообщалось, что транспортные карты планируют ввести ориентировочно к 1 апреля. Тогда же, вероятнее всего, вырастет и цена проезда.