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Общество

Пять видов транспортных карт появится в псковских автобусах

20 февраля 2020 года, 09:18

Пять видов транспортных карт введут в автобусах Псковской области пишет Псковское агентство информации со ссылкой на  областной комитет по транспорту и дорожному хозяйству. 

Появятся общегражданская транспортная карта, карты федерального льготника, регионального льготника, студента и школьника.

На первом этапе транспортные карты будут работать как обычные бумажные проездные. 

- Стоимость поездки по карте будет выгоднее, чем при оплате наличными, - отметили в комитете. - Планируется, что по карте проезд будет стоить 25 рублей, а за наличный расчет –  27 рублей.

Но все-таки транспортная  карта предполагает больше возможностей, к примеру, бесплатно пересесть в другой автобус в течение определенного времени. Карта будет работать по принципу  электронного кошелька.  Пополнять ее можно будет через онлайн сервисы или банкоматы. .

- Безлимитный тариф и тариф с ограниченным количеством поездок планируется ввести только после обновления автобусного парка и улучшения качества обслуживания пассажиров, подчеркнули в комитете.

Ранее сообщалось, что транспортные карты планируют ввести ориентировочно к 1 апреля. Тогда же, вероятнее всего, вырастет и цена проезда. 

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