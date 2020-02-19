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Экономика

Сотрудничество с вузами позволит «Титан-Полимеру» разрабатывать новые виды продукции - советник гендиректора «Росатом»

19 февраля 2020 года, 20:53

Сотрудничество с ПсковГУ и отраслевыми институтами и организациями позволяет заводу «Титан-Полимер» задумываться о выпуске новых видов продукции на основе полиэтилентерефталата. Как сообщает «Псковское Агентство Информации», об этом рассказал советник генерального директора АО «ВНИИХТ» (ГК «Росатом»), кандидат технических наук Валерий Борисов в рамках круглого стола в Инжиниринговом центре ПсковГУ 19 февраля.

По его словам, университет в свою очередь может разрабатывать технологии и экспериментировать.

Валерий Борисов рассказал, что побывал на площадке завода в Моглино. «В России было несколько анонсов строительства подобных заводов. В частности, в Ивановской области, в Кабардино-Балкарской Республике, но проекты так и не были реализованы. Вопрос для России очень важный, производство ПЭТ в России должно быт», - заметил он. И добавил, что проект завода в Моглино грамотно спланирован и продуман.

Также Валерий Борисов рассказал, что мировой рынок полиэтилентерефталатов составляет примерно около 80 млн тонн, где 55 млн тонн – ПЭТ текстильного назначения и порядка 25 млн тонн – полиэтилентерефталат, используемый для упаковки, так называемый бутылочный ПЭТ. «На сегодняшний день в России потребление полиэтилентерефталата составляет порядка 1,5 кг на человека, дальнейший прогноз предусматривает рост до 6 кг. В Германии эта цифра составляет 7 кг на человека, а в Китае – более 20 кг. Всего в России выпускается порядка 600 тысяч тонн полиэтилентерефталата, который весь используется для создания упаковки. Этим занимаются 4 завода – в Солнечногорске, Благовещенске, Московской области, Калининграде и Твери», - сообщил он.

Полиэтилентерефталат популярен тем, что имеет возможность вторичной переработки, а также имеет высокую прочность, малый вес. Вторично полиэтилентерефталат можно использовать в пищевом производстве, делать хорошие продукты, которые не будут отличаться по своему функциональному назначению.

Кроме того, согласно результатам исследования ученых, ПЭТ является самым экологически безопасным среди крупных полимерных материалов по всем трем критериям: экологичность сырья, используемого для производства полимера, экологичность самого производства и экологичность самого материала.

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