Вера Емельянова считает возможным внесение в Конституцию поправок, касающихся волонтёрства

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова поддерживает инициативу по внесению поправок в Конституцию, которые позволили бы расширить полномочия правительства по поддержке волонтерской деятельности. Об этом она заявила на пресс-конференции в «Псковской правде» в среду, 18 февраля.

С этой инициативой на встрече президента России Владимира Путина с рабочей группой по по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию выступила представитель движения «Волонтеры Победы».

«Когда принимали Конституцию, в 1990 годах, институт добровольчества не был так развит, как сейчас. Теперь же это не только динамично развивающееся сообщество активных, неравнодушных и целеустремленных людей разных возрастов, вспомним наших активных пенсионеров, но и опора для органов муниципальной, государственной власти в реализации самого широкого круга задач – это и социальная сфера, спорт, молодежная политика, патриотическое движение», - напомнила Вера Емельянова.