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Общество

Вера Емельянова считает возможным внесение в Конституцию поправок, касающихся волонтёрства

19 февраля 2020 года, 19:59

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова поддерживает инициативу по внесению поправок в Конституцию, которые позволили бы расширить полномочия правительства по поддержке волонтерской деятельности. Об этом она заявила на пресс-конференции в «Псковской правде» в среду, 18 февраля.

Вера Емельянова считает возможным внесение в Конституцию поправок, касающихся волонтёрства
Вера Емельянова выступает за поддержку волонтерства на уровне Конституции
Фото Дарьи Хватковой/ПАИ
С этой инициативой на встрече президента России Владимира Путина с рабочей группой по по подготовке предложений о  внесении поправок в  Конституцию выступила представитель движения «Волонтеры Победы».

«Когда принимали Конституцию, в 1990 годах, институт добровольчества не был так развит, как сейчас. Теперь же это не только динамично развивающееся сообщество активных, неравнодушных и целеустремленных людей разных возрастов, вспомним наших активных пенсионеров, но и опора для органов муниципальной, государственной власти в реализации самого широкого круга задач – это и социальная сфера, спорт, молодежная политика, патриотическое движение», - напомнила Вера Емельянова.

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