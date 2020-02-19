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Общество / Семья

Вера Емельянова: Поддержку семьи в Конституции надо закреплять

19 февраля 2020 года, 19:39

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова высказалась в поддержку внесения поправок в Конституцию России, касающихся поддержки, укрепления и защиты института семьи, семейных ценностей. Об этом она заявила на пресс-конференции в «Псковской правде» в среду, 19 февраля, комментируя встречу президента Владимира Путина с членами рабочей группы по разработке поправок в главный документ страны.

Вера Емельянова: Поддержку семьи в Конституции надо закреплять
Вера Емельянова: Институт семьи надо спасать
Фото Дарьи Хватковой/ПАИ
«Конечно, тема семьи для нас не просто важная – она без преувеличения можно сказать государствообразующая. А для Псковской области с ее демографической ситуацией она важна вдвойне», - сказала Вера Емельянова.

Заместитель губернатора отметила, что важно сохранить традиционные семейные ценности, сами понятия мама и папа.

«И если мы сможем защитить традиционный институт семьи, оказать ей поддержку внесением соответствующих норм в Конституцию, это будет очень правильно», - подчеркнула Вера Емельянова.

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