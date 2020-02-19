Вера Емельянова: Поддержку семьи в Конституции надо закреплять

19 февраля 11:15 Сожжение чучела в Пскове на Масленицу перенесли с Октябрьской площади на набережную В Великих Луках чучело сожгут на полчаса раньше, чем в Пскове – как еще в Псковской области проводят зиму, которая так и не пришла в этом году