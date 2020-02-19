Вера Емельянова: Поддержку семьи в Конституции надо закреплять

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова высказалась в поддержку внесения поправок в Конституцию России, касающихся поддержки, укрепления и защиты института семьи, семейных ценностей. Об этом она заявила на пресс-конференции в «Псковской правде» в среду, 19 февраля, комментируя встречу президента Владимира Путина с членами рабочей группы по разработке поправок в главный документ страны.
«Конечно, тема семьи для нас не просто важная – она без преувеличения можно сказать государствообразующая. А для Псковской области с ее демографической ситуацией она важна вдвойне», - сказала Вера Емельянова.
Вера Емельянова: Институт семьи надо спасать
Фото Дарьи Хватковой/ПАИ
Заместитель губернатора отметила, что важно сохранить традиционные семейные ценности, сами понятия мама и папа.
«И если мы сможем защитить традиционный институт семьи, оказать ей поддержку внесением соответствующих норм в Конституцию, это будет очень правильно», - подчеркнула Вера Емельянова.