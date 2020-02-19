Михаил Ведерников: Надо популяризировать правду о войне

В эфире «Россия-24» губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил о необходимости фиксировать и популяризировать правдивые факты истории Второй Мировой войны, Великой Отечественной войны. Таким образом он прокомментировал заявление парламента Эстонии, в котором Россия причисляется «к виновникам Второй Мировой войны».

Михаил Ведерников напомнил, что антироссийская риторика ведется уже давно, но то, что Советский Союз понес самые большие потери во время войны и внес наибольший вклад в победу — это бесспорно».

«Все это им придется признать. Факты зафиксированы в документах. В рамках проекта «Без срока давности рассекречены архивы НКВД, КГБ, документально зафиксированные свидетельства зверств фашистов, в частности, на территории Псковской области. После этого им (политикам Эстонии — ПП.) придется не на территории претендовать, а приносить извинения», - сказал псковский губернатор.

Михаил Ведерников подчеркнул, что «нам надо сосредоточиться на фиксировании фактов своей истории». «У нас у всех есть уникальная возможность поговорить с живыми ветеранами, из первых уст услышать, как все было. Это надо фиксировать, популяризировать и в нашей стране, и в других странах», - подчеркнул глава региона.