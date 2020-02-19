Почта принимает фотографии ветеранов войны для мультимедийной галереи «Дорога памяти»

Почта России стала партнером проекта «Дорога памяти». Как сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области АО «Почта России», с 17 февраля по 31 мая в почтовых отделениях будут принимать фотографии участников Великой Отечественной войны для их сканирования и загрузки на официальный сайт проекта.

Фотографии в особом порядке с соблюдением дополнительных мер предосторожности будут передаваться в управление федеральной почтовой связи Псковской области для их сканирования и публикации в единой базе данных, а после будут возвращены владельцам. Отделения Почты России есть в самых удаленных населенных пунктах, что позволит присоединиться к проекту всем жителям страны.

Также в отделениях Почты России разместят информационные материалы о проекте с нанесенным на них QR-кодом. Он будет вести на страницу сайта, где можно самостоятельно загрузить фото в базу данных.