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Общество

Почта принимает фотографии ветеранов войны для мультимедийной галереи «Дорога памяти»

19 февраля 2020 года, 18:27

Почта России стала партнером проекта «Дорога памяти». Как сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области АО «Почта России», с 17 февраля по 31 мая в почтовых отделениях будут принимать фотографии участников Великой Отечественной войны для их сканирования и загрузки на официальный сайт проекта.

Фотографии в особом порядке с соблюдением дополнительных мер предосторожности будут передаваться в управление федеральной почтовой связи Псковской области для их сканирования и публикации в единой базе данных, а после будут возвращены владельцам. Отделения Почты России есть в самых удаленных населенных пунктах, что позволит присоединиться к проекту всем жителям страны.

Также в отделениях Почты России разместят информационные материалы о проекте с нанесенным на них QR-кодом. Он будет вести на страницу сайта, где можно самостоятельно загрузить фото в базу данных.

СПРАВКА

Минобороны России реализует проект по возведению на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» в г. Кубинка Московской области Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации. Центральное место в Главном храме займет построенная по хронологическому принципу от начала войны до Великой Победы мультимедийная галерея «Дорога памяти» длиной 1418 шагов, символизирующих 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны.

Это уникальный музей, не имеющий аналогов в мире. С помощью интерактивных средств посетители смогут менять окружающую обстановку, получать доступ к редким видео-, фото- и аудиоматериалам, но главный элемент «Дороги памяти» – общедоступная единая информационная база с десятками миллионов фотографий и писем фронтовиков, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда.

С помощью сайта Минобороны России (doroga.mil.ru), военных комиссариатов, писем от граждан в Минобороны России с пометкой «Дорога памяти», выездных групп по сбору информации осуществляется сбор и наполнение единой информационной базы.Через сенсорные панели посетители смогут найти информацию о своих родственниках, а на больших экранах будут отображаться их фотографии и фронтовые письма.

Галерею планируется открыть 9 мая к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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