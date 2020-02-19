Шесть тысяч пачек сигарет обнаружили псковские пограничники в вагоне целлюлозой

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации партии табачной продукции. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, инцидент произошел в железнодорожном пункте пропуска «Пыталово».

В выезжающем в сопредельное государство грузовом составе пограничники выявили признаки несанкционированного проникновения в один из опломбированных крытых вагонов.

В результате проведенного досмотра вагона, грузом которого значилась целлюлоза, было обнаружено около 6 тысяч пачек табачных изделий, завернутых в полиэтилен черного цвета и укрытых вдоль стен вагона.

По предварительной оценке стоимость выявленной партии составила порядка 400 тысяч рублей. Продукция изъята.