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Происшествия

Шесть тысяч пачек сигарет обнаружили псковские пограничники в вагоне целлюлозой

19 февраля 2020 года, 18:07

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации партии табачной продукции. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, инцидент произошел в железнодорожном пункте пропуска «Пыталово».

В выезжающем в сопредельное государство грузовом составе пограничники выявили признаки несанкционированного проникновения в один из опломбированных крытых вагонов.

В результате проведенного досмотра вагона, грузом которого значилась целлюлоза, было обнаружено около 6 тысяч пачек табачных изделий, завернутых в полиэтилен черного цвета и укрытых вдоль стен вагона.

По предварительной оценке стоимость выявленной партии составила порядка 400 тысяч рублей. Продукция изъята.

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