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Общество

Изображение маршала Рокоссовского может появиться на одном из зданий Пскова

19 февраля 2020 года, 17:45

На стене одного из зданий Пскова может появиться изображение Рокоссовского. Как сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, новый мурал появится к 9 мая.

«Это новая инициатива. Общественные организации в этом отношении действуют очень заинтересованно. Сегодня у нас шесть муралов, посвященных Каверину, Пушкину, воинам 6-й роты. На эти цели разыскиваются дополнительные средства, внебюджетные», - пояснила Вера Емельянова.

По ее словам, все, что связано в Великой Отечественной войной находится в разработке. «Мы готовим несколько предложений, они будут в ближайшие недели согласованы. Героев у нас много. Рассматривается личность Рокоссовского и другие кандидатуры. Работа в этом отношении будет продолжена. И мы не сомневаемся, что визуализация образа подвига позволит нам прикоснуться к героям Великой Отечественной войны», - отметила вице-губернатор. 

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