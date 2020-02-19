Изображение маршала Рокоссовского может появиться на одном из зданий Пскова

На стене одного из зданий Пскова может появиться изображение Рокоссовского. Как сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, новый мурал появится к 9 мая.

«Это новая инициатива. Общественные организации в этом отношении действуют очень заинтересованно. Сегодня у нас шесть муралов, посвященных Каверину, Пушкину, воинам 6-й роты. На эти цели разыскиваются дополнительные средства, внебюджетные», - пояснила Вера Емельянова.

По ее словам, все, что связано в Великой Отечественной войной находится в разработке. «Мы готовим несколько предложений, они будут в ближайшие недели согласованы. Героев у нас много. Рассматривается личность Рокоссовского и другие кандидатуры. Работа в этом отношении будет продолжена. И мы не сомневаемся, что визуализация образа подвига позволит нам прикоснуться к героям Великой Отечественной войны», - отметила вице-губернатор.