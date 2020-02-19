Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Наибольшее количество обращений псковских ветеранов связано с медицинской помощью

19 февраля 2020 года, 17:25

Наибольшее количество обращений ветеранов связано с медицинской помощью. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в ходе пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды».

По ее словам, администрация региона проводила в течение года мониторинг потребностей ветеранов. «В каждом районе мы знаем, кому и какая помощь необходима. Прежде всего, это обращения, связанные с ремонтом жилых помещений, с ремонтом и благоустройством территорий, коммуникаций, материальной помощи на различные приобретения бытовых приборов», - сообщила она.

Что касается оказания необходимой медицинской помощи, в районах организована служба социальных участков, которая в первую очередь занимается мониторингом. «Более 100 таких обращений уже обработано, и оказана соответствующая помощь. Мы сопровождаем это в индивидуальном порядке и планируем, что у нас ни одного обращения не останется без внимания», - сказала Вера Емельянова.

Также приказом комитета по здравоохранению созданы бригады, которые реагируют по срочным вызовам и в плановом порядке обеспечивают оказание помощи ветеранам.

«Организована работа с отдельными группами ветеранов, которые имеют группу инвалидности, но не имеют карты индивидуального сопровождения. Мы, выполняя это поручение должны 400 ветеранов переосвидетельствовать и назначить им дополнительные меры социальной поддержки, которые связаны с техническими средствами реабилитации. Мы считаем, что это будет прямая поддержка улучшения качества жизни этих граждан», - сказала она.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Изображение маршала Рокоссовского может появиться на одном из зданий Пскова
В Псковской области вводится бесплатный проезд для участников войны
Вера Емельянова: Ген патриотизма у псковичей есть
Общая площадь Псковской областной библиотеки после реконструкции увеличится на 800 квадратных метров
В Гдове пьяный угонщик автомобиля врезался в забор и был задержан росгвардейцами
Подрядчик подготовил цепные мосты в Острове к капитальному ремонту
Александр Козловский о конфликте в гимназии: Для меня как мужчины - это недопустимо
Новым руководителем Псковской таможни стал Сергей Дьячков
Фильм Дудя о ВИЧ показали в исправительной колонии в Середке

Комментарии

Авторизация
No comments
Сожжение чучела в Пскове на Масленицу перенесли с Октябрьской площади на набережную

Общество
19 февраля 11:15

Сожжение чучела в Пскове на Масленицу перенесли с Октябрьской площади на набережную

В Великих Луках чучело сожгут на полчаса раньше, чем в Пскове – как еще в Псковской области проводят зиму, которая так и не пришла в этом году
Как псковичи голосуют за благоустройство общественных пространств

Общество
19 февраля 10:35

Как псковичи голосуют за благоустройство общественных пространств

Привести в божеский вид окраины жителям города оказалось важнее, чем его центр
Почему болит голова от холода и от нагрузки

Общество / Здоровье
19 февраля 10:23

Почему болит голова от холода и от нагрузки

Помогут пиявки, контрастный душ, исключение алкоголя и исследование сосудов