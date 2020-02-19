Наибольшее количество обращений псковских ветеранов связано с медицинской помощью

Наибольшее количество обращений ветеранов связано с медицинской помощью. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в ходе пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды».

По ее словам, администрация региона проводила в течение года мониторинг потребностей ветеранов. «В каждом районе мы знаем, кому и какая помощь необходима. Прежде всего, это обращения, связанные с ремонтом жилых помещений, с ремонтом и благоустройством территорий, коммуникаций, материальной помощи на различные приобретения бытовых приборов», - сообщила она.

Что касается оказания необходимой медицинской помощи, в районах организована служба социальных участков, которая в первую очередь занимается мониторингом. «Более 100 таких обращений уже обработано, и оказана соответствующая помощь. Мы сопровождаем это в индивидуальном порядке и планируем, что у нас ни одного обращения не останется без внимания», - сказала Вера Емельянова.

Также приказом комитета по здравоохранению созданы бригады, которые реагируют по срочным вызовам и в плановом порядке обеспечивают оказание помощи ветеранам.

«Организована работа с отдельными группами ветеранов, которые имеют группу инвалидности, но не имеют карты индивидуального сопровождения. Мы, выполняя это поручение должны 400 ветеранов переосвидетельствовать и назначить им дополнительные меры социальной поддержки, которые связаны с техническими средствами реабилитации. Мы считаем, что это будет прямая поддержка улучшения качества жизни этих граждан», - сказала она.