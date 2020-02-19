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Транспорт

В Псковской области вводится бесплатный проезд для участников войны

19 февраля 2020 года, 16:32

С 9 апреля на территории Псковской области вводится бесплатный проезд для ветеранов. Как передает корреспондент «Псковской правды», об этом сообщила первый заместитель губернатора области Вера Емельянова на пресс-конференции в Общественном пресс-центре Псковской области.

«Несколько дней назад решением губернатора предоставляется возможность бесплатного проезда в течение всего года для участников войны, инвалидов войны, жителей блокадного Ленинграда», - пояснила она.

По словам Веры Емельяновой, эти категории насчитывают около 600 человек. «На эти цели потребуется более 6 млн рублей в год. Губернатор поставил задачу с 9 апреля организовать эту работу и выдать проездные карты», - отметила она.

Также традиционно с 1 по 15 мая ветеранам предоставляется возможность бесплатного проезда железнодороджным транспортом общего пользования в пригородном сообщении , а также автомобильным транспортом, за исключением такси.

Что касается частных перевозчиков, по словам вице-губернатора, администрация региона традиционно направляет свои обращения частным перевозчикам. «Мы не сомневаемся, что они откликнутся. И в праздничные дни мы увидим, насколько они готовы предложить такую дополнительную услугу», - отметила Вера Емельянова

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