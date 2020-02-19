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Общество

Вера Емельянова: Ген патриотизма у псковичей есть

19 февраля 2020 года, 15:28

«Год ответственный, памятный, юбилейный. Это год осмысления себя и обретения силы для укрепления государственности», - такое мнение высказала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в рамках пресс-конференции, посвященной подготовке региона к празднованию 75-летия Победы.

По словам вице-губернатора, в области запланировано более 100 мероприятий, посвященных этой дате. «Псковская область в этом отношении совершенно особенная. Военно-патриотическая история страны связана с нашей областью. На все времена нам хватает примеров и следов, которые оставляли здесь наши воины, наши предки. Ген патриотизма присутствует у нас у всех, начиная со времен Александра Невского, заканчивая воинами 6-й роты», - отметила Вера Емельянова.

Работа по подготовке к юбилею Победы активно ведется по всем направлениям. Создана Дирекция Года памяти и славы, запланированы десятки акций.

«Также наша задача – это помощь ветеранам. Мы постоянно мониторим ситуацию потребностей ветеранов Великой Отечественной войны в районах области. Мы в каждом районе знаем кому и какая помощь необходима. В основном, это ремонты жилых помещений, приобретение бытовых приборов. Большая часть обращений связана с медицинской помощью. Более ста таких обращений обработано и уже по ним показана помощь», - сообщила Вера Емельянова.

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