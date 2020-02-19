Общая площадь Псковской областной библиотеки после реконструкции увеличится на 800 квадратных метров

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проконтролировал работы по реконструкции Псковской областной универсальной научной библиотеки. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, в ходе визита глава региона поинтересовался созданием безбарьерной среды для маломобильных групп населения.

По словам директора библиотеки Веры Павловой, в здании созданы все условия для комфортного доступа и пребывания людей с ограниченными возможностями здоровья: расширены дверные проемы, произведена перепланировка, на входе установлен электроподъемник. Также оборудован современный лифт, который позволит представителям маломобильных групп подняться на любой из этажей. Работу лифта Михаил Ведерников проверил лично — поднялся на нем на второй этаж.

Также глава региона осмотрел новое книгохранилище, где оценил качество проведенного ремонта и установленного оборудования. В библиотеку возвращена большая часть фонда. Всего в книжном фонде библиотеки на сегодня свыше 450 тыс изданий.

По словам председателя регионального комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергея Грахова, в книгохранилище установлена новая автоматическая система газового пожаротушения. Такое же оборудование имеется лишь на крупных объектах Северо-Запада.

По итогам реконструкции общая площадь здания увеличена на 800 кв метров. Новые помещения позволят расширить функционал региональной библиотеки. Михаил Ведерников положительно оценил работу по расширению возможностей региональной библиотеки, по использованию современных интерактивных технологий.

Напомним, что на работы по реконструкции Псковской областной универсальной научной библиотеки было направлено более 210 млн рублей федерального бюджета в рамках подпрограммы «Искусство» государственной программы «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы. Дополнительно на реконструкцию и техническое переоснащение библиотеки Псковская область получила 40 млн рублей по распоряжению Правительства РФ.

Отметим, что Псковская областная универсальная научная библиотека была основана в 1833 году. Данное учреждение — член Библиотечной ассамблеи Евразии, Российской библиотечной ассоциации и организатор Псковской библиотечной ассоциации. Ежегодно библиотекой выдается более 1,8 тыс изданий.