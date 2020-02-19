В Гдове пьяный угонщик автомобиля врезался в забор и был задержан росгвардейцами

Сотрудники Росгвардии задержали в Гдове угонщика автомобиля. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, 18 февраля в 16:20 сотрудникам вневедомственной охраны управления поступило сообщение, что на улице Освобождения в Гдове замечен пьяный водитель.

Поисковые мероприятия завершились обнаружением автомобиля ВАЗ 2107. За рулем машины сидел 23-летний мужчина. Он въехал в забор и пытался скрыться от правоохранителей.

Как выяснилось, молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения, а автомашина числилась в угоне.

Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан сотрудникам ГИБДД.