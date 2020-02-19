Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

В Гдове пьяный угонщик автомобиля врезался в забор и был задержан росгвардейцами

19 февраля 2020 года, 13:12

Сотрудники Росгвардии задержали в Гдове угонщика автомобиля. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, 18 февраля в 16:20 сотрудникам вневедомственной охраны управления поступило сообщение, что на улице Освобождения в Гдове замечен пьяный водитель.

Поисковые мероприятия завершились обнаружением автомобиля ВАЗ 2107. За рулем машины сидел 23-летний мужчина. Он въехал в забор и пытался скрыться от правоохранителей.

Как выяснилось, молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения, а автомашина числилась в угоне.

Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан сотрудникам ГИБДД.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Изображение маршала Рокоссовского может появиться на одном из зданий Пскова
Наибольшее количество обращений псковских ветеранов связано с медицинской помощью
В Псковской области вводится бесплатный проезд для участников войны
Вера Емельянова: Ген патриотизма у псковичей есть
Общая площадь Псковской областной библиотеки после реконструкции увеличится на 800 квадратных метров
Подрядчик подготовил цепные мосты в Острове к капитальному ремонту
Александр Козловский о конфликте в гимназии: Для меня как мужчины - это недопустимо
Новым руководителем Псковской таможни стал Сергей Дьячков
Фильм Дудя о ВИЧ показали в исправительной колонии в Середке

Комментарии

Авторизация
No comments
Друзья и родные насмерть сбитого под Псковом мужчины не верят показаниям свидетеля

Происшествия / ДТП
7 февраля 17:21

Друзья и родные насмерть сбитого под Псковом мужчины не верят показаниям свидетеля

Просят откликнуться тех, кто проезжал или проходил мимо в момент аварии
Ушли и не вернулись

Происшествия
6 февраля 11:12

Ушли и не вернулись

Список людей, пропавших в Псковской области. вдруг вы кого-то видели?
От чего гибнут псковичи

Происшествия
30 января 11:17

От чего гибнут псковичи

Горим и тонем вместе с детьми из-за шалости и халатности