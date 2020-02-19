Подрядчик подготовил цепные мосты в Острове к капитальному ремонту

В Острове Псковской области продолжается капитальный ремонт уникальных цепных мостов. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе региональной администрации, ремонтно-реставрационные работы проводится в рамках федерального проекта «Мосты и путепроводы».

Подрядчик - Строительная компания «Балтийский берег» - провел подготовительные работы. В частности, демонтированы для реставрации навершия пилонов и деревянное покрытие проезжей части моста. Возведен временный мост для жителей города. На мосту, который ремонтируется, устроен деревянный настил с усиленными фрагментами, чтобы по нему могла двигаться строительная техника. Деревянная проезжая часть моста после выполнения работ будет заменена современным покрытием - ортотропной плитой.

Под пролетами моста поставлены временные опоры, что позволит не провиснуть пролетным балкам, когда специалисты будут снимать для реставрации цепи.

Затраты на капремонт моста составят более 308 млн рублей: 108 млн рублей выделено в 2019 году, 200 млн рублей предусмотрено на 2020 год.

Добавим, капитальный ремонт Северного и Южного мостов включает в себя реставрацию несущих цепей, сооружение автодороги, устройство электроосвещения и молниезащиты, переустройство сетей связи. Протяженность ремонтируемого участка составляет 478 метров, длина каждого моста — 108 метров, ширина — 5,7 м. Срок выполнения работ — 31 декабря 2020 года.

Цепные мосты в Острове — единственные цепные транспортные мосты середины XIX века, сохранившиеся на территории России. Вместе с расположенной на острове церковью Николы Чудотворца XVI века, мосты образуют интереснейший, уникальный архитектурный ансамбль.